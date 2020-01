D'Ieteren haalt bronzen medaille in wereldtop holdings

Het Belgische D’Ieteren is met een klim van 90 procent de derde best presterende holding van 2019. Het moet alleen de energieholdings Bonheur en Cosan laten voorgaan.

Na Sofina in 2018 haalt opnieuw een Belgische holding een podiumplaats in de ranglijst van de best presterende investeringsmaatschappijen ter wereld (de heel kleine vennootschappen niet meegerekend). D’Ieteren dankt de superwinst aan zijn belang van 55 procent in de autoruitenhersteller Belron, bij ons bekend van het merk Carglass. Dankzij de expansie in Noord-Amerika, de complexere technologie in autoruiten en de uitbreiding naar carrosserieschade kijkt Belron aan tegen een verdubbeling van de winst.

D’Ieteren, dat in april zijn CEO Axel Miller de laan uit stuurde, is nog niet lang een echte holding. In juni vorig jaar verzelfstandigde het de autotak en nam het een boekhoudkundige holdingstructuur aan. De voornaamste taak van de nieuwe CEO Francis Deprez dit jaar is zoeken naar een bestemming voor de 1 miljard euro op de rekening, hopelijk een iets lucratievere dan de investering in de Italiaanse schriftjesmaker Moleskine.

Het Noorse Bonheur haalt met een koersklim van 112 procent (in lokale munt) de ereplaats. De groep is vooral actief in hernieuwbare energie, schepen voor het aanleggen en onderhouden van windmolenparken en cruises. Door de snelle omschakeling naar windenergie in Scandinavië stijgt het aandeel al vier jaar op rij.

De Braziliaanse groep Cosan (+108%) haalt zilver. Cosan produceert biobrandstoffen uit suiker, maar distribueert ook aardgas en elektriciteit en is de grootste suikerexporteur ter wereld.

Brederode in top tien

Het belangrijkste actief van Brederode is een belang van 2 procent in Sofina.

Met Brederode (+48%) nestelt een tweede Belgische naam zich in de top tien, al bevindt de hoofdzetel van de holding zich in Luxemburg. Brederode zit voor zowat de helft in niet-genoteerde bedrijven (private equity), een segment dat uitzonderlijk goed scoorde in 2019. Ook de participaties in genoteerde ondernemingen zoals de Zwitserse farmareus Novartis, de betaalspecialist Mastercard of het Zuid-Koreaanse techconglomeraat Samsung Electronics presteerden sterk.

Het belangrijkste actief van Brederode is een belang van 2 procent in Sofina . Die holding van de familie Boël blonk met een klim met 26 procent uit in het berenjaar 2018, maar moest wat gas terugnemen. Toch ging Sofina nog 14 procent vooruit.

Bij de Belgen volgt GBL met een koerswinst van 24 procent. De holding van de families Frère en Desmarais zoekt steeds meer de niet-genoteerde bedrijven op en investeerde 800 miljoen euro in het Franse callcenterbedrijf Webhelp. Samen met de Spaanse familieholding Alba (+14%) en EQT haalde het de pretparkengroep Parques Reunidos van de beurs. EQT is de private-equitytak van de Zweedse familie Wallenberg en noteert pas sinds juni op de beurs. Het spurtte sinds de beursgang twee derde hoger.

Zweden en Italianen

De Zweedse holdings scoren bijna zonder uitzondering goed. De meeste namen investeren vooral lokaal. Indutrade , dat zich toelegt op belangen in de machine-industrie, is ook voor een groot deel in de Benelux actief en won 63 procent. Het nauw verwante Lundbergforetagen (+58%) is een allegaartje van genoteerde Scandinavische bedrijven en vastgoed, geleid door miljardair Fredrik Lundberg.

Ook de Italianen blinken uit. Exor (+46%) van de familie Agnelli was de uitschieter, dankzij de glansprestatie van Ferrari, dat twee derde hoger ging. CEO John Elkann slaagt er als geen ander in waarde te creëren uit zijn Fiat-erfenis, via vele afsplitsingen en fusies. Hij is de drijvende kracht achter het huwelijk tussen Fiat Chrysler en Peugeot.

De grootste teleurstellingen zijn de Aziatische holdings. Jardine Matheson (-20%) en Jardine Strategic (-16%) lijden onder de rellen in Hongkong, wat op de waarde van het vastgoed van dochter Hongkong Land weegt. First Pacific (-16%), dat vooral in Indonesië en de Filipijnen zit, deed een aantal slechte investeringen en kampt met een hoge schuldenberg die eindelijk wel aangepakt wordt.

Ook de Belgische privak Quest for Growth (-2%) leverde verlies op. Er is geen zicht op een dividend en door de kleine portefeuille zijn de beheerskosten hoog. Ackermans & van Haaren (+6%) kon het marktgemiddelde niet bijhouden, al doen de onderliggende participaties het goed. Sommige analisten rekenen dan ook op een inhaalbeweging.

Warren Buffett ondermaats

Ook de beursgoeroe Warren Buffett presteerde ondermaats. Zijn holding Berkshire Hathaway steeg 11 procent, tegenover een klim van 29 procent voor de Amerikaanse S&P500-index. Dat is de slechtste prestatie tegenover de index in een decennium. Het was al het derde jaar op rij dat Buffett geen grote overnameprooi kon strikken, terwijl de cashberg van 128 miljard dollar bijna niets opbrengt. Hij wou de technologiegroep Tech Data kopen, maar weigerde mee te doen in een biedstrijd met de private-equitygroep Apollo Management. Bovendien presteerden ook enkele participaties, zoals de treinuitbater Burlington Northern Santa Fe, ondermaats. Ook de groten der aarde hebben af en toe wel eens een baaljaar.