D'Ieteren, ster van een beurs in vooruitmodus

De reden is dezelfde als bij twee andere toppers van het koersenbord: Brederode (+57%) en Sofina (+56%), de best presterende Bel20'er: de boomende private-equitymarkt .

Een koorts die met oudjaar mooi samengevat werd door Londens zakenadvocaat Alvaro Membrillera in Financial Times : 'Ik denk niet dat private equity morgen een bod kan lanceren op Apple, maar ongeveer elk ander bedrijf is een optie.'

Nog meer cash dus bij D'Ieteren, terwijl de holding al jaren op een berg cash zat. Maar de Maliestraat snoerde critici de mond door met een grote private deal te komen: 1,2 miljard euro voor een belang van 40 procent in TVH Parts , wereldmarktleider in onderdelen voor heftrucks en (land)bouwmachines.

Pandemische winnaars

Het droeve lot van de prijsnemer

Toch waren er ook in het boerenjaar 2021 duidelijke verliezers. De rode draad is prijszettingsmacht, of beter het gebrek eraan. Wie de kosteninflatie niet kon doorrekenen aan de eindklant, zag de marges zwaar in de tang genomen. Dat is het geval bij de retailer Colruyt (-23%), maar het meest dramatisch bij de luierfabrikant Ontex (-37%).