DAX stelt record scherper

De DAX kan je niet zomaar met de Brusselse Bel20 vergelijken. De Duitse graadmeter is een returnindex, inclusief geherinvesteerde dividenden dus. Inclusief geherinvesteerde dividenden noteert de Bel20-returnindex op 10.519 punten. Dat is 11 procent onder het record van februari dit jaar. Een belangrijke factor is de zwakke prestatie van de banken ING en KBC , zeker nu de Europese Centrale Bank de sector ook voor 2021 verplicht zuinig te zijn met dividenden.