Dalende kerninflatie verhoogt druk op ECB

De kerninflatie in de eurozone is in februari onverwacht gedaald. Dat is slecht nieuws voor de Europese Centrale Bank.

De inflatie in de eurozone blijft te laag, blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijzen van voeding en energie, daalde in februari onverwacht naar 1 procent, tegenover 1,1 procent in januari. Vooral de prijsstijging van diensten vertraagt.

De algemene inflatie daarentegen steeg van 1,4 naar 1,5 procent, omdat voeding en energie flink duurder werden. Maar de prijzen van voeding en energie schommelen sterk en daarom is de kerninflatie een betere voorspeller van de toekomstige inflatie en een belangrijke indicator voor het monetair beleid. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van 'minder dan maar dicht bij 2 procent'.

De groeivertraging van de jongste maanden en de nieuwe inflatiecijfers verhogen de druk op de ECB om nieuwe stimuli te lanceren. De ECB vergadert volgende week donderdag en zal dan bijna zeker haar groeivooruitzichten verlagen. Misschien kondigt ECB-voorzitter Mario Draghi dan nieuwe maatregelen aan om de groei en inflatie op te krikken.

Leningen aan banken

Verscheidene bestuurders van de ECB hebben de jongste weken gezegd dat de centrale bank nieuwe langlopende leningen aan de banken overweegt. Ze wil op die manier voorkomen dat de banken hun financieringskosten zien stijgen en de kredietverlening beperken.

Een andere optie is dat de ECB haar communicatie over het rentebeleid aanpast. De ECB belooft nu dat ze de rente ten minste tot het einde van de zomer handhaaft op het huidige, historisch lage niveau. Ze zou die belofte van een stabiele rente kunnen verlengen tot eind 2019 of nog langer. Steeds meer economen verwachten dat de ECB pas in 2020 de rente optrekt.