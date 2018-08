'Daling kerninflatie zorg voor ECB'

Zowel de Europese inflatie als kerninflatie is in augustus onverwacht gedaald.

De inflatie in de eurozone is in augustus gedaald naar 2 procent, tegenover 2,1 procent in juli, blijkt uit cijfers van Eurostat. Dat is een gevolg van de tragere stijging van de prijzen van energie, industriƫle goederen en diensten.

'We moeten vooral naar de kerninflatie kijken', beklemtoont ING-econoom Bert Colijn. 'Om een duurzaam hogere inflatie te hebben, moet de kerninflatie stijgen.' De kerninflatie houdt geen rekening met de prijzen van voeding, energie, alcohol en tabak. Zij brokkelde in augustus af naar 1 procent, tegenover 1,1 procent.

Colijn merkt op dat de daling van de kerninflatie een zorg wordt voor de ECB. 'De kerninflatie moet stijgen als de ECB de obligatieaankopen wil stopzetten in december en de rente verhogen op het einde van de zomer van 2019.' De ECB streeft naar een inflatie van 'minder dan maar dicht bij 2 procent' op middellange termijn. Economen beschouwen de kerninflatie als een goede voorspeller van de toekomstige inflatie.

Er is volgens de ING-econoom hoop dat de kerninflatie zal stijgen. Hij merkt op dat de lonen in het tweede kwartaal met 2,2 procent jaar op jaar zijn gestegen. Dat was de grootste toename in zes jaar.