De 67-jarige huisvrouw die 12.000 beleggers vloerde

Mia Gevers uit Mol is de winnaar van onze Beursrally. In het echte leven is ze een geduldige langetermijnbelegger, ‘maar dit is al vogelpikkend gelukt’.

In de Beursrally, de beleggerswedstrijd van De Tijd en l’Echo, toonde deelnemer Ollie bollie zich de sterkste. Daarachter ging een 67-jarige grootmoeder schuil. Tien weken lang bleef ze verborgen achter de troetelnaam die ze van haar kleinzoon had geleend.

Mia Gevers geeft grif toe dat ze geluk heeft gehad. Alle toppers in het eindklassement zaten tot over hun oren in de biotechaandelen. Zij ook, maar pas op de derde laatste dag stootte ze door naar de eerste plaats. Bij de koplopers had niemand anders de Franse IT-dienstverlener Econocom opgepikt vlak voor de sterke jaarresultaten verschenen.

‘Voor de wedstrijd had ik die biotechbedrijven nog nooit goed bekeken’, verklapt Gevers. Naast beleggen heeft ze bloemschikken en tuinieren als hobby. Rond haar dertigste stopte ze met werken.

Na de eerste week kocht ik de aandelen waarmee de leider op kop was gekomen. Zo begon ik aan biotech. Mia Gevers winnaar beursrally

Gevers is geen beursgoeroe, maar ze heeft wel wat ervaring op zak. In 1999 won ze al eens een beurswedstrijd van de Vlaamse Federatie van Beleggers. Toen ontving ze 45 aandelen van Wereldhave, deze keer wint ze 10.000 euro. Een beloning voor 118 pientere transacties.

Uw portefeuille steeg met de helft. Hoe hebt u dat gedaan?

Mia Gevers: ‘Het is mijn eigen geld niet, dus ik heb veel risico genomen. Dit is gelukt al vogelpikkend. Tot helemaal op het einde deed ik meerdere transacties per dag. Ik heb elke quizvraag beantwoord, maar ik had zeker niet alles juist.’

‘De wedstrijd heeft me veel bijgeleerd. Ik ben ingestapt in de aandelen waarmee de eerste weekwinnaar op kop was gekomen (Gevers werd de laatste weekwinnaar, red.). Zo ben ik biotech beginnen te kopen: uiteindelijk deden ArgenX, Ablynx en Tigenix het enorm goed.’

‘Daarnaast heb ik een aantal namen opgepikt die fel waren gezakt. Zo kocht ik IBA, Recticel en ook Melexis op het juiste moment. Ik heb ook Nyrstar en Euronav gehad, die gingen net op tijd de deur uit.’

‘Aan het einde las ik dat een paar toppers al winst hadden genomen. Mijn schoonzoon zei me dat ik dat ook moest doen, maar daar heb ik niet naar geluisterd. Ik heb wel wat plagerijen moeten verdragen van mijn familie. Ze hadden geen tijd om zelf mee te doen.’

Belegt u ook echt?

Gevers: ‘Al meer dan 25 jaar ben ik een rustige langetermijnbelegger. Het begon toen een van mijn dochters op de hogeschool de opdracht kreeg eens De Tijd in huis te halen.’

‘Ik hou vooral van Belgische aandelen, omdat die dividenden maar één keer belast worden. Nu die taks in Nederland is afgeschaft vind ik die aandelen veel interessanter. Na de Beursrally heb ik voor het eerst wat biotech gekocht.’

Waar haalt u uw informatie over de beurs?

Gevers: ‘Ik heb nu een abonnement op De Tijd gewonnen, maar was al een paar jaar geen lezer meer. Er zijn nu kleinkinderen, hè. Ik keek wel nog op de website naar de koersen en volgde dagelijks de nieuwsbrieven. Ook jullie agenda gebruik ik veel, daardoor heb ik Econocom op tijd gekocht. En dagelijks staat Kanaal Z op.’