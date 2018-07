De BELG heeft weinig te vieren

Solden voor gevorderden: Euronav en de schroothoop

Het beurspaleis is zoals de Nieuwstraat: hoe langer de solden duren, hoe meer ze weggelegd zijn voor gevorderden. Want wat in de ramsjbakken overblijft, is daar om een goede reden blijven liggen.

Neem Balta (5,62 euro, +12,7%). De tapijtproducent kon deze week bodemvissers lokken, maar noteert nog altijd 60 procent onder de koers van het debuut. Balta is een van de zeldzame Belgische aandelen die onder hun boekwaarde (7,38 euro per aandeel) noteren. Dat lokt beleggers die gokken dat alle slechte nieuws nu in de koers verrekend zit. Een gevaarlijke strategie, want de korte beurscarrière heeft geleerd dat de problemen van de groep - waarschuwing: flauwe woordspeling - kamerbreed zijn.

Nog zo'n aandeel dat onder de boekwaarde noteert is Euronav (7,43 euro, -1,3%). De olietankerrederij is een frustrerend verhaal. Elk kwartaal voorspelt het management beterschap 'over enkele kwartalen'.

Maar toch zijn er voor deze beursgenoteerde Godot tekenen dat de hemel écht opklaart. Degroof Petercam-analist Luuk van Beek stipt aan dat in de eerste jaarhelft het equivalent van 41 supertankers naar de schroothoop gestuurd is, meer dan de voorgaande drie jaar samen.

Onlogisch is dat niet, gelet op de nieuwe milieureglementeringen. 'De eigenaar van een oude tanker heeft nu de keuze. Ofwel meteen verkopen voor 17 miljoen dollar schrootwaarde. Ofwel 4,5 à 6 miljoen spenderen aan de verplichte 2,5-jaarlijkse droogdokbeurt plus installatie van een nieuw ballastwatersysteem, met heel onzekere opbrengst in de korte resterende levensduur.' Een keuze die vaak snel gemaakt is.