Dé Greenyard-rally is voor het schuldpapier

Het nieuws dat de banken van de groentereus flink water in de wijn doen, joeg de Greenyard-obligatie 'tweedehands' een vijfde hoger.

Greenyard kondigde maandag verrassend aan géén kapitaalverhoging door te voeren om de met schulden overladen balans recht te trekken.

Terwijl het aandeel intussen alle winst sinds gisterenochtend weer kwijtgespeeld is, beleeft een ander effect van de groente- en fruitreus wel een remonte die langer dan één dag duurt: de converteerbare obligatie van 125 miljoen die Greenyard eind 2016 uitgaf en in december 2021 op de vervaldag komt.

Volgens data van informatieleverancier Bloomberg noteert het papier 'tweedehands' nu tegen 80 procent van de nominale waarde. Met andere woorden: de eigenaars zijn bereid het recht om in december 2021 100 euro te ontvangen van Greenyard nu te verkopen voor 80 euro.

Dat wijst er op dat beleggers er nog altijd niet gerust in zijn dat er geen schuldenknip zal komen om de hoge schuldenlast draaglijker te maken. In theorie kunnen beleggers zich ook in aandelen laten betalen, maar dat is weinig realistisch omdat de conversieprijs van 16,82 euro ruim het dubbele van de huidige beurskoers beloopt.

De huidige koers van het schuldpapier is wel een forse verbetering tegenover vrijdagavond, toen het papier aan 66 procent van de nominale waarde noteerde. De belangrijkste reden voor de remonte is puntje 6.6 op pagina 19 van het - voorlopig alleen in het Engelse verschenen - halfjaarverslag van Greenyard. Daarin staat niet alleen dat de bankiers van Greenyard de schuldconvenanten laten vallen tot eind 2021 - als de obligatie vervalt - maar ook water in de wijn doen met lagere rentes op hun kredieten.

Op de 'term loan' - een soort in schijfjes af te betalen krediet, met een rente in functie van de schuldgraad - zakt de maximale rente van 4,50 naar 3,75 procent. Van het krediet van 150 miljoen staat er nog 126 miljoen uit. En op het wentelkrediet ('revolving credit facility') van 360 miljoen zakt de maximale rente van 5 naar 3,50 procent.

Zeker dat laatste is potentieel een grote besparing voor Greenyard en vergroot dus de kans dat de groep eind 2021 voldoende cash heeft om de obligatie af te lossen. Omdat de rentes in functies zijn van de schuldgraad, is de kans groot dat die op dit ogenblik dicht tegen het plafond zitten. Een lager renteplafond is dus ten zeerste welkom. Het halfjaarverslag leerde namelijk ook dat de schulden van de groep hardnekkig hoog blijven: 7,2 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) over de voorbije 12 maanden, evenveel als per 31 maart.

Greenyard belooft tegen eind 2021 de schulden tot 4 keer de jaarlijkse ebitda terug te dringen, een doel dat volgens analisten zonder vers geld weinig ruimte voor nieuwe tegenvallers laat.