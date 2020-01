De aandelen die de hoogte inschieten door het coronavirus

Het aandeel van de Japanse producent van gezichtsmaskers Kawamoto ging dinsdag 24 procent hoger. Het is al de achtste dag op rij dat het aandeel minstens 15 procent de hoogte ingaat. Kawamoto is, of beter was, een microcap met een beurswaarde van omgerekend 20 miljoen euro eind vorig jaar. Vandaag is het bedrijf dat ook antibacteriële doekjes maakt, 129 miljoen euro waard. Het bedrijf heeft de koersexplosie volledig te danken aan de verspreiding van het coronavirus.