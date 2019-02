De abdicatie van de obligatiekoning

Het icoon van de obligatiewereld, Bill Gross, gaat met pensioen. Maar zonder de status van archetypische held.

Maandag kondigde vermogensbeheerder Janus Henderson Investors aan dat de wereldberoemde obligatiebelegger Bill Gross heeft besloten dat hij met pensioen gaat.

De koning van de obligatiehandel kende een ongewoon begin van zijn carrière. Na het behalen van zijn psychologiediploma in 1966 ging hij bij de marine. Nadat hij in 1970 bij de marine was afgezwaaid, ging hij opnieuw studeren. In 1971 behaalde hij zijn MBA aan de UCLA Anderson School of Management.

Tijdens zijn studie speelde Gross een korte periode professioneel blackjack in Las Vegas. Hij spendeerde vier maanden in de gokstad waarin hij geld verdiende door gebruik te maken van de kaarttelmethode. In die korte tijd wist hij 200 dollar om te toveren in 10.000 dollar.

De rekenkundige methodes die hij had aangeleerd tijdens het gokken, kon hij in 1971 gebruiken toen hij een baan kreeg bij het obligatiefonds Pimco. Tot 2014 was hij daar managing director en chief investment officer (CIO). Zijn trackrecord bij het obligatiefonds is imposant. Tussen het moment dat hij bij het bedrijf binnenkwam en het moment dat hij in 2014 vertrok, behaalde hij een jaarlijks rendement van 7,8 procent.

Door de hoge rendementen werd Gross een beroemdheid op het gebied van obligatiebeleggen. Hij werd zo vaak gevraagd voor tv-optredens dat Pimco een eigen studio had geïnstalleerd in het bedrijf. Gross verliet het pand in Newport Beach in Californië nooit.

Slechte resultaten

Maar de laatste jaren ging het Gross niet voor de wind. In 2011 en 2013 deed het fonds het slechter dan andere vergelijkbare fondsen op de markt. Dat verhoogde de druk op de toch al niet lekker lopende relatie met zijn collega's. Het gevolg was dat hij zijn eigen ontslag aanbood bij Pimco in 2014, waarna hij voor Janus Capital ging werken. Maar ook daar vielen de rendementen tegen. Met een jaarlijks rendement van minder dan 1 procent wist hij bij het fonds de verwachtingen niet waar te maken. Korte tijd later ging Janus op in Henderson.

Veranderende wereld

Volgens Peter De Coensel, CIO Fixed Income bij Degroof Petercam, had Gross de jongste jaren last met de veranderde wereld van obligaties. 'Jarenlang was hij de persoon waar iedereen naar keek wanneer het ging over rentes en obligaties. Gross sprak beleggers toe in zijn wekelijkse nieuwsbrief en kwam geregeld op tv om zijn mening over de obligatiemarkt te geven. In de wereld van toen was Pimco de grootste obligatiebelegger ter wereld en het bedrijf kon dus de markten bewegen met zijn woorden. Die tijd is sinds de crisis voorbij.'

Centrale banken

Volgens De Coensel zijn het nu de centrale banken die de almacht hebben op de financiële markten. 'Tegenwoordig kijkt iedereen op de obligatiemarkten naar centrale banken als de Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB). Door de overweldigende hoeveelheid obligaties die door die overheidsorganen worden opgekocht, zijn zij bepalend voor de koersen van obligaties. Hun interventies verstoren ook de normale marktwerking, waardoor je als obligatiebelegger niet enkel meer kunt kijken naar de fundamentals. Je moet rekening houden met de nieuwe grote kopers op de markt. Ik vermoed dat Gross aan die veranderde wereld niet heeft kunnen wennen en dat hij er daarom nu op 74-jarige leeftijd de brui aan geeft.'