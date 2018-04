De belegger en de vraag van 10.000 miljard

Centraal bankiers sponsorden de beursrally op tien jaar voor 10.000 miljard dollar. Wie denkt dat die stimulus rimpelloos teruggedraaid kan worden ijlt, zegt Sonja Laud, chef aandelenstrategie bij Fidelity.

van onze verslaggever in Londen

Goudlokje, de combinatie van hoge groei en lage inflatie die de beurzen de voorbije jaren een enorme boost gegeven heeft, begint grijze haren te krijgen. Sonja Laud, hoofd aandelenstrategie bij Fidelity, maant op de Londense beleggersdag van de vermogensbeheerder aan tot voorzichtigheid.

Schermvullende weergave Sonja Laud, hoofd aandelenstrategie bij Fidelity

'Begin februari zagen we al bij beleggers de eerste twijfel over inflatie, met een verrassend sterke loonstijging in de Verenigde Staten. Daar zijn de jongste weken zorgen over de groei bijgekomen. Beleggers vergeten vaak dat niet het absolute niveau van de groei belangrijk is, wel de verandering van het tempo. Zelfs bij een ogenschijnlijk sterke groei kan er een correctie zijn op de markten. In technisch jargon is de 'tweede afgeleide' van de groei dan negatief'.

'Dat is belangrijk, want beleggers zetten onder meer door fors cyclische aandelen en sectoren te kopen eenzijdig op groei in', vervolgt Laud. 'En dus is er relatief veel ruimte voor ontgoocheling bij elk teken van verzwakking van de groei'.

Schermvullende weergave ©Fidelity

Er is nog een factor die beleggers volgens de Fidelity-stratege onderschatten. En dat is de mate waarin de financiële markten de voorbije jaren 'gesponsord' werden door centraal bankiers.

De collectieve stimulus van de grote centrale banken over de voorbije tien jaar beloopt nu 10.000 miljard dollar. Er klotst nu een stuk meer geld rond in de wereld dan de onderliggende economie nodig heeft en die 'overtollige' cash moet natuurlijk ergens zijn weg vinden.

'Die kwantitatieve versoepeling of QE (waarbij centrale banken met vers gedrukt geld schulden opkopen, red.) is fundamenteel verschillend van het rentebeleid', benadrukt Laud. 'Met een renteverlaging maakt een centrale bank kredieten goedkoper in de hoop zo de kredietverlening en de reële economie direct te stimuleren.'

Schermvullende weergave ©Fidelity

'Met QE richten centraal bankiers zich rechtstreeks tot beleggers. Ze duwen beleggers naar meer risicovolle activa, door de meest veilige activa uit de markt te halen. Zeker de voorbije jaren is er heel veel extra liquiditeit in de markten gepompt, wat belangrijke factor bij de hausse van ongeveer alle financiële activa was.'

'Om nog maar één voorbeeld te geven van die muur van geld: private-equity heeft nu voor 850 miljard 'droog kruit', een record. Maar daar stopt het niet: Wall Street is over de voorbije vijf jaar 92 procent gestegen. Dat durven we al eens vergeten'.

Idem voor de Europese beurzen, stipt de stratege aan: beleggers waarderen Europese aandelen nu gemiddeld tegen 14,4 keer de verwachte winst, een stuk meer dan het langetermijngemiddelde van 12,4. Het gros van die duurdere waardering kwam er dankzij QE, niet dankzij positieve groeiverrassingen.

Schermvullende weergave ©Fidelity

En dus is voor Laud niet de belangrijkste vraag of Europese Centrale Bank-voorzitter Mario Draghi in de loop van 2019 een eerste renteverhoging doorvoert, wél of later dit jaar de QE tot nul herleid wordt. Laud gelooft niet in een scenario waar die stimulus 'netjes' kan teruggedraaid worden.