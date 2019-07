De belegger en het Contador-moment

Maar ook al waren er veel cijfers na de komma nodig, de dopingtest was wel positief. De Belgische rente had gisteren ook al twee cijfers na de komma nodig om zich van nul te onderscheiden: 0,02 procent luidt het nieuwe dieptepunt.

Nog het schommelingspercentage van de gemiddelde beursdag verwijderd van de nullijn, met andere woorden. Vergeleken daarmee is het spaarboekje met zijn 0,11 procent rente stilaan een hoogrentend alternatief. Geen wonder dat de Belg op dat boekje maar blijft geld parkeren.

Was er bij Contador nog wat ruimte voor interpretatie, dan is dat voor de aandelenmarkten - waar op Wall Street de Dow Jones voor het eerst sinds oktober met een record flirt - veel minder. Die laten zich de doping welgevallen: dik 10.000 miljard cash stopten de westerse centrale bank beleggers de voorbije tien jaar toe, in de hoop dat via het betere monetair driebanden een deel van die cash doorspijpelt naar de reële economie. Sinds ECB-voorzitter Mario Draghi vorige maand beloofde een extra blik stimulus open te trekken, gaat de koopgolf weer crescendo.