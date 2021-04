De beste tips van de VFB-Dag van de Tips

De Vlaamse Beleggersfederatie (VFB) moest voor de tweede keer haar beleggingscongres zuiver digitaal houden. De tips waren er niet minder om.

Zelfstandig analist Wim Lewi van ValueScan brak een lans voor een portie private equity in de portefeuille. Private equity staat letterlijk voor niet-beursgenoteerde aandelen en Lewi deelt die onder in startups ('weinig omzet'), groei ('weinig winst') en buy-out ('weinig groei'). Hoe verder het bedrijf zich bevindt in de levenscyclus, hoe groter het gewicht mag zijn in de portefeuille.

Beleggingen in private equity zijn niet zonder risico, maar volgens de statistieken liggen de langetermijnrendementen hoger dan op de beurs. 'Al is de outperformance van private equity niet in alle periodes gegarandeerd', merkte Lewi op. Klassieke private equityfondsen zoals KKR en Waterland zijn moeilijk toegankelijk voor jan met de pet. ‘Maar met bijvoorbeeld Sofina , Gimv en het Franse Eurazeo kan je met kleine bedragen in private equity stappen. De kosten zijn laag, want het personeel is beperkt in vergelijking met het beheerde vermogen’, zegt Lewi.

Lewi had voor het VFB-publiek drie aan private equity gerelateerde beurstips bij. Sofina was een van die drie. ‘Met Sofina heb je een combinatie van voorzichtigheid met groei’, zei Lewi. De strategie van de Brusselse holding steunt op drie pijlers: minderheidsbelangen op lange termijn (43% eigen vermogen), Sofina Private Funds (37%) en Sofina Growth (13%). Lewi: 'Sofina wordt familiaal geleid. Het is de groep die sneller aan exits zal werken wanneer de waarderingen te hoog oplopen.'

Lewi tipt tot slot de infrastructuurbeheerder TINC (dividendrendement van 4,1 procent) en de Portugese holding Sonae. Die laatste noteert volgens Lewi bijna 40 procent onder de intrinsieke waarde. 'Sonae belegt in supermarktketens, maar ook in private equity.'

D’Ieteren

Ook Kris Kippers van Degroof Petercam kwam met een holding aandraven: D’Ieteren . Kippers noemde de beglazingsdivisie Belron het kroonjuweel van de groep. ‘Belron is klaar om blijvende omzetgroei en zeker ook margegroei te tonen in de komende jaren, gedreven door ADAS.' ADAS staat voor Advanced Driver Assistance Systems, of het bekleden van ruiten met sensoren. Bij een vervanging van de ruit, moet die ook geherkalibreerd worden en dat zorgt voor hogere marges bij Belron.

D'Ieteren heeft verder een auto-divisie, die volgens Kippers zal profiteren van de elektrificatie van de VW-vloot. Schriftjesmaker Moleskine blijft voor kopzorgen zorgen, maar Kippers wijst erop dat er nieuwe CEO is en een nieuwe strategie. 'Al zal de groep de indertijd betaalde prijs niet rap terugzien.' D’Ieteren zit op een oorlogskas van 2 miljard euro, die in afwachting van een overname kan aangewend worden voor mooie dividenden en de inkoop van eigen aandelen. Kippers raadde verder de Nederlandse aandelen Jet Eat Takeaway en ASML aan.

Pascale Nachtergaele van Bank Nagelmackers heeft een boontje voor Immobel , de Brusselse ontwikkelaar van zowel residentieel (72%) - als kantoorvastgoed (28%). '2020 was moeilijk omdat covid voor een vertraging zorgde in de aflevering van vergunningen. Maar vooral van 2022 verwachten we een versnelling van de winstgroei', zegt Nachtergaele, die bij Nagelmackers een vastgoedaandelenfonds beheert. Op basis van haar verwachtingen voor 2022, had Nachtergaele het over een koers/winst van 5,5 en een dividendrendement van 4,7 procent bruto.

Zeer vergelijkbare waarderingsratio's voor 2022 ziet Nachtergaele bij Stellantis, de vierde grootste wagenproducent ter wereld ontstaan uit de fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler. De beursexperte ziet katalysatoren in een turnaround bij Maserati en een beursgang van Aramis (online verkoop tweedehandswagens).

De derde tip van Nachtergaele was Adidas. 'De komende vijf jaar wil de groep 8 à 9 miljard euro uitkeren aan de aandeelhouder via dividenden en inkoop eigen aandelen.'

Trackers

Strateeg Geert Van Herck benadrukte het voordeel van trackers, de fondsen die de prestatie van indexen schaduwen. 'Beleg in ETF’s die een grote index volgen (S&P500, MSCI World Technology, STOXX Europe 600…) en zoek een ideale combinatie met actievere beleggingen', luidde de tip. Momenteel ziet Van Herck wat in een tracker op de MSCI Emerging Markets. Deze index wordt gedomineerd door Aziatische technologiegiganten. 'Maar de waardering ligt een heel stuk lager dan bijvoorbeeld bij Nasdaq-aandelen', zegt Van Herck die bij Keytrade gebruik maakt van de iShares tracker op MSCI Emerging Markets.

De tracker op de groeimarkten presteerde de voorbije weken overigens zwak door een tuimeling bij Alibaba wegens een conflict met China. 'Een instapkans', zegt Van Herck.

Biotech

Biotechexpert Jan De Kerpel van Kempen gaf geen klassieke tips, maar vier domeinen die hij interessant vindt. De Kerpel stipte gentherapie aan, waarin het Nederlandse Uniqure (notering op Nasdaq) actief is en het Franse Sensorial, waar Edwin Moses (ex-Ablynx) de voorzittershamer hanteert.

De Kerpel had het ook over celtherapie, in het kader van oncologie. 'Hierin is het Waalse Celyad actief met een technologie in een vroeg stadium.'

In diagnostica zijn de Belgische spelers Biocartis en MdXHealth actief, net als het Zweedse Q-Linea. 'Q-Linea lijkt wat op Biocartis', zei De Kerpel.

De Kerpel heeft ook een boon voor innovatieplatformen. Tot dit segment horen onder meer Argenx, Galapagos en Curevac.