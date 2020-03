'De beurs is als een savanne waar angst regeert'...

Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. 'We geven klanten het advies gefaseerd in te stappen.'

De aandelenbeurzen gingen na een hoopgevend weekbegin de voorbije dagen weer kopje-onder. Waar ligt de bodem? En kan de Europese Centrale Bank de markt sussen?

Het was andermaal een wilde beursweek. Dagen met uitzonderlijke winsten van 3 tot 4 procent wisselden af met dagen met even forse verliezen. Dat die verliezen zich concentreerden in de laatste twee beursdagen, liet een bittere nasmaak. Ook vorige week was de grootste rammeling voor de staart van de week, alsof niemand met risicovolle beleggingsposities het weekend durft in te gaan.

De oplopende teller van het aantal virusbesmettingen deed vrijdag de vrees voor de economische impact opflakkeren. De steunmaatregelen die overheden eerder in de week hadden aangekondigd - in de VS een onverwacht grote renteknip door de centrale bank (Fed) én een begrotingsstimulus - ruimden weer plaats voor paniek. Beleggers vluchtten in veilige havens als tienjarig Amerikaans staatspapier en goud.

Waar ligt de bodem van de beursmalaise?

De bodem voorspellen is onmogelijk, maar Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, zag vrijdag toch een cruciaal verschil met dezelfde bloedrode dag een week eerder. ‘Toen kreeg je het gevoel dat beleggers capituleerden en alles buitengooiden tegen eender welke prijs. Ook goudmijnen en farma- en biobedrijven, die zouden moeten profiteren van de virusuitbraak, gingen in de uitverkoop. Dat is nu niet het geval’, zegt Gijsels.

Wat hetzelfde blijft, is de uitgesproken volatiliteit: de mate waarin koersen schommelen. De VIX-index, ook bekend als de ‘angstbarometer’, schoot de voorbije twee weken regelmatig naar 50. Dat niveau doet denken aan het bijzonder nerveuze najaar van 2018. Het stemt volgens Gijsels overeen met serieuze beurscorrecties. ‘Er heerst maximale onzekerheid, wat zich uit in clusters van beursdagen waarin de koersen 3 of 4 procent stijgen of dalen. Zo’n beursdag is zeldzaam, nu volgen ze elkaar op.’

Gijsels blijft overtuigd van een V-vormig herstel voor de beurzen. ‘Dat was ook het geval bij de SARS-uitbraak in 2003 of bij de aanslagen van 11 september 2001. De vraag is waar de bodem van de V ligt. Het vinden daarvan is een proces waarbij de markt test waar die bodem ligt. Nu heb je zo’n test: de beurs is grosso modo teruggezakt naar het niveau van vorige vrijdag. Als de beurs daar standhoudt, heb je die bodem al tweemaal getest. Daarom is dit een goed instapmoment. We geven klanten het advies gefaseerd in te stappen. In China zie je een verkleining van het aantal nieuwe besmettingen. Over drie tot vijf weken kan je ook elders een stabilisering zien.’

Anderen zijn iets minder gerust en wijzen op mogelijke kredietmoeilijkheden voor bedrijven die veel schulden torsen en minder inkomsten binnenkrijgen om die schulden af te betalen. ‘Er is potentieel voor een kredietcrisis’, klinkt het bij Lazard Asset Management.

Wat met staatspapier als veilige haven?

Een van de opmerkelijkste marktbewegingen deze week was de razendsnelle afbrokkeling van het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties. In amper twee dagen tijd dook dat rendement ruim 30 basispunten lager naar een dieptepunt van 0,7 procent. Daarmee komt de nulrente van Europa dichterbij. De snelle rentedaling - wat correspondeert met een stijging van de obligatiekoersen - illustreert niet alleen dat beleggers nog een bijkomende renteverlaging door de Fed verwachten, maar ook dat paniek regeert.

De beurs is dezer dagen als een savanne waar iedereen naar elkaar kijkt. Als één zebra plots wegrent, volgt de rest van de kudde zonder te weten waarom.

‘De beurs is dezer dagen als een savanne waar iedereen naar elkaar kijkt. Als één zebra plots wegrent, volgt de rest van de kudde zonder te weten waarom. Waarschijnlijk omdat er een leeuw is, maar op de beurs is dat niet altijd een goede strategie. Daardoor durft niemand te kopen als de beurs op een dagverlies van 4 procent staat’, stelt Gijsels.

‘Intussen gaat de Amerikaanse rentedaling sneller dan verwacht, want al dat beleggersgeld moet ergens naartoe, zoals naar staatspapier. Het gevolg is dat we stilaan TRINA in plaats van TINA naderen: 'there really is no alternative'. Zodra de tienjaarsrente 0 procent bereikt, moet het geld wel terug naar aandelen stromen.’

Zal ook de ECB ingrijpen?

Zal de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentevergadering van donderdag aangrijpen om net als de Fed een versoepeling aan te kondigen? De ECB heeft minder manoeuvreerruimte, maar net door de renteknip van de Fed is de dollar gevoelig gedaald tegenover de euro, wat neerkomt op ongewilde moeilijkheden voor de Europese exporteurs.