De Brusselse vermogensbeheerder TreeTop Asset Management heeft zijn strategie aangepast, en mikt voortaan op een combinatie van actief en passief beheer. ‘Als je het hele plaatje beschouwt, zijn de beurzen niet te duur’, stelt mede-oprichter en fondsbeheerder Jacques Berghmans.

Beursveteraan Jacques Berghmans, die op zijn 15de begon te beleggen nadat hij een kleine portefeuille kreeg van zijn grootvader, heeft geen schrik van zeepbellen op de aandelenmarkt. De telg uit de familie die het steengroeve-imperium L’Hoist in handen heeft, denkt dat de beurzen hun klim kunnen verderzetten.

Het rendement dat de bedrijven op hun eigen vermogen realiseren, ligt op een behoorlijke 12 procent. Jacques Berghmans Beheerder TreeTop Asset Management

‘De wereldwijde beurzen noteren tegen 20,8 keer hun winst. Dat is het hoogst sinds begin deze eeuw’, erkent Berghmans. ‘De beurzen lijken duur, maar ze zijn het niet. De koers-winstverhouding is niet de enige parameter waar je naar mag kijken. In de eerste plaats worden de winsten nog getemperd door de coronapandemie, en is herstel op komst. Ten tweede ligt het rendement dat de bedrijven op hun eigen vermogen realiseren op een behoorlijke 12 procent, in lijn met het historisch gemiddelde. Door hun hogere productiviteit en winstgevendheid doen Amerikaanse bedrijven het met 14 procent nog beter. Een goede reden waarom Wall Street uitblinkt.’

Rente

‘De derde en belangrijkste factor is de rente. De mondiale langetermijnrente is gezakt tot 1 procent, het laagste peil ooit. Dat zorgt voor een fundamenteel andere waardering voor aandelen. De risicopremie (het extra rendement dat je krijgt via aandelen tegenover staatsobligaties, red.) ligt op 7 à 8 procent, veel hoger dan het langetermijngemiddelde van 5 procent. Volgens die parameter zijn aandelen nog goedkoop.’

Berghmans is niet bang van een renteklim omdat hij geen forse inflatieversnelling ziet. ‘Als de inflatie onder 3 procent blijft, is dat historisch geen probleem voor de beurzen. En beetje inflatie creëert zelfs een gezonde dynamiek. In de VS kan er tijdelijk een hogere inflatie zijn, omdat de minimumlonen er fors gaan stijgen. Sectoren met veel laaggeschoold personeel kunnen daar last van hebben.’

Veel Belgen halen een ondermaatse return omdat ze teveel op de eigen beurs focussen. Jacques Berghmans Beheerder TreeTop Asset Management

Om van de verwachte beursklim te profiteren, wedt TreeTop op de combinatie van passief en actief beheer. Het aandelenhuis, met 1,3 miljard euro onder beheer waarvan 200 miljoen in passieve fondsen, herdoopte zijn indexfonds dat voortaan een ESG-label (Environmental, Social & Governance) heeft. De oorspronkelijke 3.000 aandelen van de wereldwijde MSCI ACWI Index zijn teruggebracht tot 1.200 bedrijven die voldoen aan de duurzame selectiecriteria van de indexberekenaar MSCI. De grootste posities zijn Microsoft, Alphabet, Tesla en Taiwan Semiconductor. 'De nadruk ligt op wereldwijd investeren. Veel Belgen halen een ondermaatse return omdat ze teveel op de eigen beurs focussen’, benadrukt Berghmans.

Schotten

Voor de actief beheerde fondsen werkt TreeTop samen met de Schotse investeringsboetiek Aubrey Capital Management, waarin het 33 procent bezit. Diens topbeheerder Andrew Dalrymple focust onder meer op de medische technologie in de VS en de lokale consumptiebedrijven in China.