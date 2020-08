'De discipline van de OPEC+-landen is nooit gezien'

Voorzichtig optimisme. Dat is het overheersende gevoel bij de ministers van Energie van het oliekartel OPEC, Rusland en hun bondgenoten. Zij evalueerden woensdag de afspraken over de productiebeperking tijdens een videoconferentie.

'De jongste drie maanden zien we een significante verbetering van de fundamentals van de oliemarkt', zei de Saoedische minister van Energie Abdulaziz bin Salman. 'De afspraken zijn voor 97 procent nageleefd en dat is nooit gezien.'

De wereldwijde vraag naar olie neemt toe dankzij de versoepeling van de lockdown. De stijging deed in combinatie met de productiebeperking de prijs van Brent-olie opveren van minder dan 20 dollar per vat in april naar zowat 45 dollar. Brent-olie uit de Noordzee is de referentie voor Europa.

Tweede golf

Perfecte storm

De OPEC+-landen beslisten in april de productie met 9,7 miljoen vaten per dag te verlagen toen de oliemarkt werd geconfronteerd met een perfecte storm. De instorting van de vraag als gevolg van de lockdown en de prijzenoorlog die Saoedi-Arabië in maart lanceerde, deden de olieprijs kelderen. In de VS zakte de olieprijs zelfs even onder nul, omdat er een tekort aan opslagcapaciteit dreigde.