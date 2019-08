De floccinaucinihilipilificatie van centraal bankiers

Zeg niet: 'mijn prognoses trekken op niks'. Zeg wel: er zit een grote mate van floccinaucinihilipilificatie in mijn voorspellingen.

Centraal bankiers, het zijn de koningen van het omfloerst taalgebruik. Je gaat een centraal bankiers nooit het woord 'beurscrisis' horen gebruiken, wel 'turbulenties'. Wat wij 'Donald Trump' noemen, omschrijven bankiers als 'geopolitieke onzekerheid'.

En een centraal bankier zal ook nooit ofte nimmer over zeepbellen op de financiële markten spreken. Alstublief zeg, een beetje ernstig blijven. Als je hem of haar echt in de hoek drumt, zal hij of zij wel eens - met een nerveus lachje om zo veel parler vrai - durven spreken over 'tamelijke uitbundigheid'.

En wat centraal bankiers al helemaal nooit in de mond gaan nemen, is hun eigen feilbaarheid. Ook niet bij de Europese Centrale Bank: die blijft manifest falen in haar ene job, namelijk ons leven elk jaar een kleine 2 procent duurder maken. Dat is tussen 2015 en 2018 zelfs met de inkoop van 2.800 miljard schulden niet gelukt. En wat is dan het antwoord van voorzitter Mario Draghi? 'We hebben meer van hetzelfde nodig'.

Dat onwrikbare geloof dat je een complex iets als inflatie in de gewenste richting kunt uitsturen stuit steeds meer op scepsis. Zo ook bij de Belgische Wall Street-veteraan Jan Loeys in een recent interview: 'Centrale banken mogen misschien dominanter dan ooit zijn en een grote impact op de markten hebben, als het op hun inflatiedoelstelling aankomt, gelooft niemand ze nog.'

Maar heel af en toe durft een centraal bankier toch het eigen falen erkennen, lezen we in de Alphaville-blog van Financial Times. De bloggers plozen de voetnoten uit van de jongste notulen van de centrale bank van India.

Wat blijkt? Centraal bankier Chetan Gate zegt in voetnoot 42 dat de economische prognoses in essentie waardeloos zijn. Dat doet hij wel op zijn centraalbankiers. 'De groeiramingen in India zijn helaas onderhevig aan een grote mate van floccinaucinihilipilificatie', luidt het.