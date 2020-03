‘De golven van de beurzenstorm zijn nog bijzonder groot'

Een bezorgde trader midden vorige week in New York, toen de beursvloer nog bemand was.

De beursindexen maken dezer dagen zelden geziene bokkensprongen. Strategen denken dat de verhoogde volatiliteit nog een tijd aanhoudt. Uitverkochte beurzen en blinde computertrading zijn een deel van het verhaal.

Woensdag leek weer een fijne beursdag te worden, na het forse herstel van dinsdag. De Bel20 kende met 7,6 procent winst zijn beste dag in bijna tien jaar. De Dow Jones schoot zelfs 11,4 procent hoger, de grootste sprong sinds 1933. De Brusselse index ging woensdagochtend door op zijn elan en dikte 5 procent aan. Maar 's middags was die winst bijna helemaal verdwenen. Een fenomeen dat we in deze coronacrisis vaker meemaken.

'We leven in een extreem volatiele omgeving. Historische herstelbewegingen als dinsdag zijn niet onlogisch als je dag na dag 5 tot 10 procent zakt. Bovendien wordt nieuws heel positief of heel negatief ervaren', zegt Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis.

Hij wijst erop dat dagen van grote winsten en grote verliezen nu in clusters, waarbij ze elkaar opvolgen, komen. 'We bevinden ons in die logica en dat is niet abnormaal, zeker omdat de markt extreem oververkocht was. Een 'bounce' is dan spectaculair.'

Werner Wuyts, de hoofdstrateeg van de private bank Dierickx Leys, zit op dezelfde golflengte. 'De golven van de storm zijn nog bijzonder groot. Dat wijst op de onderliggende volatiliteit.'

Computerhandel

Wuyts verwijst naar de enorme uitverkoop op de aandelenmarkten. 'Er was een groep die panikeerde en een groep die om andere redenen gedwongen werd uit te stappen. In een eerste fase werd alles en iedereen buitengegooid, zelfs goud.' Die toestand duurde tot het weekend van 15 maart, meent hij.

'Vorige week ging de uitverkoop nog stevig door, maar werd al iets meer onderscheid gemaakt. Beleggers begonnen zich af te vragen: 'Wat ben ik eigenlijk aan het verkopen?' En misschien waren bepaalde partijen al uitverkocht.' Intussen kwamen de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federal Reserve in beweging en activeerden ze ongeziene geldstromen.

Toch blijven de golven heel groot. Dat is volgens Wuyts deels aan de computergestuurde handel te wijten. 'Als de Europese beurzen dinsdag ruim 9 procent winnen, weet je dat ze daar een stuk van zullen kwijtspelen. Want de crisis is niet voorbij. Achter de grote koerssprong zitten computertraders die daar niet over nadenken.'

Door de woestijn

Gijsels verwacht dat de handel de komende dagen en weken volatiel blijft, maar wijst erop dat er koopkansen zijn. 'In een ruimer perspectief is het de moeite om naar de waarderingen te kijken. Aan de huidige waarderingen zijn er zeker koopopportuniteiten. Sommige bedrijven noteren met een koerswinstverhouding van 2, 3, 4 tot 6 of 7. Dat hebben we voor kwaliteitsbedrijven in jaren niet gezien.'

Als de beurzen plots sterk opveren, zoals dinsdag of woensdagmorgen, komt dat dus ook omdat investeerders bereid zijn voorbij het dieptepunt te kijken. 'De economische cijfers zullen de komende maanden vreselijk slecht zijn. Dat is geen grote verrassing als je de economie stillegt. Je moet als investeerder door de woestijn, maar je weet ook dat de pick up spectaculair zal zijn', zegt Gijsels.

Kwaliteit

Wuyts zei een maand geleden dat het voor een echt herstel van de beurzen wachten is tot de piek van de pandemie is bereikt. 'Pas dan zal het stof gaan liggen en moet de kwaliteit weer bovendrijven.'

Hij ziet twee soorten bedrijven die interessant kunnen zijn. De bedrijven die niet of nauwelijks getroffen zijn door de coronacrisis, zoals uitbaters van hoogspanningslijnen of kwalitatieve technologiebedrijven wier diensten nu volop gebruikt worden. En de bedrijven die zwaar zijn getroffen maar 'waarvan we weten dat ze niet elk jaar een coronacrisis zullen meemaken'. Al moeten beleggers zich afvragen of de coronagevolgen al voldoende in de koers zitten.