De goudmijn op de hoek van uw straat

Bpost was deze week een rots in de branding van de Brusselse beurs. Met dank aan een 170 jaar jonge uitvinding: de postzegel.

It seems strange / how we used to wait for letters to arrive / but what’s stranger still / is how something so small can keep you alive. Fans van Arcade Fire - of ex-fans, na hun jongste worp - herkennen hier ‘We Used To Wait’, een prachtige ode aan de brief van de Canadese groep.

Ik beken, ik hou zielsveel van de ouderwetse brief. Deels als nostalgische herinnering aan mijn vakantiejobs als ‘facteur’ aan de Belgische kust (Camping Bonanza in Blankenberge had in de zomer van 1990 voor ondergetekende geen geheimen).

'We Used To Wait' - Arcade Fire

Maar ook en vooral: het maakt niet uit of het een handgeschreven brief of een postkaart is, als je er een ontvangt, krijg je van de afzender de boodschap ‘Ik zie je zo graag dat ik er moeite voor doe om jou iets te zeggen’.

Mijn beste brievenbusherinnering? In de barokke Oekraïense parel Lviv (een ideale citytrip als u uitgekeken bent op Barcelona en Praag) postkaartjes kopen, op een terras gewapend met een bijna gênant goedkope halve liter een boodschap schrijven. Dan op zoek gaan naar het postkantoor en met gebarentaal duidelijk proberen te maken dat je een brief naar België wil sturen, hopend dat de vriendelijk knikkende dame die je overduidelijk niet begrepen heeft als bij wonder de brief juist frankeert en in de juiste bak dropt. En dan twee dagen later al een iets moderner WhatsApp-bericht krijgen dat je kaartje warempel aangekomen is aan de andere kant van Europa.

Niet dat het altijd even vlot gaat: de bestemmelingen wachten nog altijd op de kaartjes die ik op 19 juni 2014 tijdens het WK voetbal vanuit het even barokke Braziliaanse stadje Ouro Preto buste.

En nog dit: hoe kunnen biografen ooit nog inzicht krijgen in de groten der aarde als ze geen karrenvracht brieven meer kunnen uitpluizen? Keynes en Hayek voerden in volle Grote Depressie het boeiendste economische debat in de geschiedenis via beleefde brieven aan elkaar in The Times of London. Prachtig, toch?

Magische piramide

Prachtig ook hoe die old school brief deze week te midden van alle zaagtandbewegingen op de beurzen van één aandeel een rots in de branding maakte: Bpost (27,16 euro, +1,3%). Vrijdagavond had de Belgische postbode namelijk schier geruisloos een persbericht online laten floepen: vanaf 1 maart gaat de prijs van een postzegel serieus omhoog.

Wie een pakketje van tien koopt, betaalt voortaan 84 in plaats van 74 cent per zegel. Bpost maakt daarbij dankbaar gebruik van het artikel 39 dat de regering in de nieuwe postwet had laten sluipen. Dat ene artikel laat Bpost dit jaar toe de prijs te verhogen zonder gebruikelijk voorafgaandelijk fiat van de toezichthouder BIPT.

De waakhond, die in het verleden al eens moeilijk durfde te doen bij prijsverhogingen, werd zo vakkundig buitenspel gezet. Dat de regering zo de cashflow van Bpost en dus het dividend op haar 100 miljoen aandelen veiligstelt, is ongetwijfeld toeval.

Want vergis u niet: dat een 10 cent duurdere postzegel de beurswaarde van Bpost dik 200 miljoen hoger tilde, is perfect rationeel. De brievenbus op de hoek van uw straat is een verdraaid rendabele straathoekwerker.

Morgan Stanley raamt dat dankzij de prijsverhoging Bpost dit jaar uit een 3,7 procent lager briefvolume een slechts 0,9 procent lagere omzet kan puren. Daar mag je de ‘magische piramide’ van de postgroep aan toevoegen: elk jaar vloeien zo’n 1.600 voltijdse werknemers op natuurlijke wijze af. Of in gewoon Nederlands: ze gaan met pensioen.

Terwijl die oudere werknemers vaak statutaire ambtenaren zijn, is het gros van de nieuwkomers een jonge contractuele hulppostbode. Die zijn volgens Bpost zo’n 30 procent goedkoper. Dat is dus een jaarlijkse besparing van jewelste, die zolang de omzet niet te hard daalt de winst helpt opkrikken.

Komt daar bij dat 2018 en 2019 verkiezingsjaren zijn. Aangezien onze overheid in tegenstelling tot die in Scandinavië e-government vooral lippendienst bewijst, staat dat garant voor véél extra briefverkeer. Slotsom: Bpost maakt zich op voor een sterk 2018. Dat geef ik je op een briefje. Netjes gefrankeerd.

Het intense geluk van een kalkoen vlak voor kerst

VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term Exchange Note ('XIV'). Zeg nu zelf: wie in zo'n koeterwaals belegt, verdient het al zijn geld kwijt te raken.

Wie dat deed, is na maandagavond niet alles kwijt maar het scheelt niet veel. De uitgever Credit Suisse liet weten het beleggingsproduct op 21 februari op te doeken. De indicatieve waarde was dinsdag namelijk minder dan 20 procent van die op maandag. En dat is een 'event acceleration' die volgens het prospectus tot een liquidatie kan leiden.

Nomura doet hetzelfde met een gelijkaardig product waar veel Japanse kleine beleggers - de archetypische mevrouw Watanabe - hun spaargeld in gestoken hadden. Op de New York Stock Exchange blijft een gelijkaardig Short VIX-fonds van ProShares wel noteren.

De grafiek van het fonds spreekt boekdelen. Het doet denken aan de bekende grafiek die Nassim Taleb meegaf in zijn klassieker 'Black Swan': in een tijdslijn zet hij het welzijn van een kalkoen af over de 1.001 dagen van zijn bestaan. De eerste 1.000 dagen gaat het bijna gestaag hoger. Elke dag eten in het bakkie van het vriendelijk baasje. Verdomd goed bezig, denkt de kalkoen. Tot op dag 1.001 de kop eraf gaat.

Zo is het met beleggers die via beleggingen met nodeloos complexe namen gokken dat de kalme beurshandel zal blijven duren. Elke rimpelloze dag sterkt hen in de overtuiging een geweldige strategie gevonden te hebben. Anderen volgen snel: onderstaande ETF werd het voorbije jaar op Wall Street met gemiddeld 8 miljoen stuks per dag drukker verhandeld dan pakweg IBM of Goldman Sachs.