De nieuwe Bel20: minder bank, meer bio

Het Argenx van CEO Tim Van Hauwermeiren (l.) wordt een van de tenoren van de 'new look' Bel20.

De Bel20 is vanaf maandag geen doorslagje meer van het wel (en vooral wee) van de banken. De Brusselse beursbarometer is voortaan 'bio', met Argenx en UCB als tenoren.

Wie maandag met één muisklik een Bel20-tracker koopt, koopt een heel andere korf bedrijven dan wie dat vrijdag doet. Maandag voorbeurs voert Euronext de jaarlijkse herschikking van de beursbarometer door.

De aandacht gaat logischerwijs naar de nieuwkomers Elia en Melexis, maar eigenlijk zijn die niet de essentie van het verhaal. De netbeheerder en de chipproducent zullen samen nog geen 4 procent van de aandelenkorf uitmaken, een bijrolletje dus (zie illustratie).

De essentie is het aandeel dat verdwijnt: ING . Uitgerekend nu het modernistische Brusselse hoofdkantoor van ING België erfgoed wordt, oordeelt de beurs dat de Nederlandse grootbank niet meer voldoende belgitude heeft om in de Bel20 te noteren.

ING beleefde wel een einde in schoonheid, met een stevige rally van 30 procent sinds de publicatie van meevallende jaarcijfers. Voeg daar een van de vele kronkels in het reglement aan toe, dat grote bedrijven voor een beroerd beursjaar telkens met een groter gewicht beloont, en je hebt de verklaring waarom de oranje bank afzwaait met een weging van bijna 19 procent in de Bel20. Dat is vier keer meer dan in de 'eigen' Amsterdamse AEX .

Gevolg: vrijwel alle resterende aandelen krijgen een groter gewicht. En dat geldt zeker voor Argenx . De Gentse biotechnologiegroep geniet van een driedubbele boost: de ING-exit, de fors gestegen beurskoers en het groter aantal uitstaande aandelen dankzij de kapitaalrondes van mei vorig jaar en februari dit jaar.

Resultaat: Argenx wordt een van de tenoren van 'le nouveau Bel20', goed voor 11 procent van de korf. Dat is nauwelijks minder dan de twee klassieke tenoren: KBC (12,1%), de overblijvende grootbank, en de brouwer AB InBev (11,8%). Met de biofarmaciegroep UCB , die ook een prima beursjaar 2020 beleefde, erbij is bio goed voor een vijfde van de Bel20.

Amsterdams chipfestijn

Ook de AEX , de barometer van de Amsterdamse beurs, krijgt maandag de jaarlijkse opfrisbeurt. Een opfrisbeurt die met de exit van de krasselende grootbank ABN AMRO nog meer de status van de AEX als 'Europese Nasdaq' betonneert. In de plaats van de bank komt de chipmachinebouwer BE Semiconductor .

Zo telt de AEX nu niet minder dan drie chipmachinebouwers: er is ook dé zwaargewicht ASML uit het Brabantste Veldhoven, die je zonder veel overdrijving misschien wel het meest cruciale technologiebedrijf ter wereld kan noemen, en het vroegere moederbedrijf van ASML, ASM International . Zowel ASML als ASMI is met zijn machines hofleveranciers van chipbakkers, die miljarden moeten investeren om de boomende wereldvraag naar rekenkracht in te lossen.

ASML, ASMI en BESI bepalen samen een vijfde van de marsrichting van de AEX (zie illustratie). Daarnaast is de barometer ook rijkelijk gestoffeerd met vertegenwoordigers van de florerende Amsterdamse opstartcultuur: de fintechspeler Adyen en de maaltijdkoerier Just Eat Takeaway. Minder lokaal, maar even techy: het Tencent-vehikel Prosus, symbool voor de magnetische aantrekkingskracht die de Amsterdamse beurs uitoefent op buitenlandse technologiebedrijven.

Hipsters à volonté dus bij de noorderburen. Wij Belgen kunnen ons troosten met de gedachte dat onze Bel20 meer bio is.

