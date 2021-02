De recentste spac heet... Just Another Spac

De Lucid Air moet een concurrent worden van Tesla. Geruchten over een fusie duwt een Amerikaanse spac de stratosfeer in.

Op Wall Street loopt zich nog maar eens een blancochequebedrijf warm. En dat heet effectief... Just Another Acquisition Corp.

Inititiafnemer Philip Wagenheim, een veteraar in de financiële sector, heeft niet lang nagedacht over de naam van de spac en diende het dossier in bij de beurswaakhond SEC. Wagenheim hoopt 60 miljoen dollar op te halen en zoekt naar prooien tussen 300 miljoen en 1 miljard dollar. 'Dat kan in elke sector en in elk land zijn.'

Spac staat voor Special Purpose Acquisition Vehicle, of een blancochequebedrijf. De beleggers geven de initiatiefnemers een blanco cheque en gaan daarna op zoek naar een prooi. In ruil voor hun werk krijgen ze doorgaans een belang van 20 procent in de fusiegroep met daarbovenop jaarlijkse consultancykosten.

Vijf spacs per dag

Vorig jaar trokken 250 spacs naar Wall Street die samen 82 miljard dollar aan vers kapitaal ophaalden. Dit jaar wordt nog straffer. Sinds begin dit jaar trokken 145 spacs naar Wall Street, of gemiddeld bijna 5 per dag.

De spac die momenteel de meeste aandacht krijgt, is Churchill Capital Corp IV. Geruchten over een fusie met Lucid Motors, een start-up in electrische wagens, duwde de spac de voorbije drie maanden 400 procent hoger.