De schrik van beursgenoteerd Amsterdam

Frans Faas: 'De opinie van een onafhankelijke partij over een overnamebod kan je het best meteen in de vuilnisbak gooien.'

Overnemers die op de Amsterdamse beurs een goedkope buit willen binnenhalen, stoten steevast op de tegenstand van activist Frans Faas. Met zijn overwinning in de Xeikon-zaak bewijst hij dat ook kleine beleggers kunnen opboksen tegen de grote spelers.

Een consortium rond het fonds Bencis had het grafische bedrijf Xeikon uit Lier van de beurs gehaald tegen 5,85 euro per aandeel. Twee jaar later verkocht de overnemer Xeikon voor 11,75 euro per aandeel aan de Amerikaanse groep Flint. Die moet als juridische opvolger nu 9,73 euro per aandeel op tafel leggen plus zo’n 1,69 euro rente. De procederende ex-aandeelhouders, die bijna 5 procent van het kapitaal vertegenwoordigen, krijgen met 11,42 euro per aandeel bijna het dubbele van het oorspronkelijke bod. Xeikon noteerde op de beurs van Amsterdam. In België vertegenwoordigde BeursTips-uitgever Bart Goemaere de belangen van de ex-aandeelhouders via contacten met Faas.

BIO FRANS FAAS Opleiding: leraar economie en bedrijfskunde. Begon zijn loopbaan als leraar economie en werd daarna onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer. Vanaf begin jaren negentig belangenbehartiger van beleggers en vermogensbeheerders. 2007: oprichter en topman Recalcico Beheer, een belangenbehartiger voor goed ondernemingsbestuur. 2008-2012: directeur MTY Holdings en directeur De Witte Molen.

Bij onze noorderburen geniet Faas bekendheid als de ‘beschermer van de kleine belegger’ of de ‘boeman van de besturen’. Hij speelde een belangrijke rol in de strijd om kleine genoteerde bedrijven als Begeman, EDCC, Dico of Alanheri. Bij die laatste zadenproducent - intussen omgedoopt tot Witte Molen en verkocht aan het Belgische Laroy - was hij jaren bestuurder.

Ziet u Xeikon als uw grootste overwinning?

Frans Faas: ‘Het is een grote zege, maar persoonlijk vind ik andere zaken nog belangrijker. Vooral op de stichting GOWP ben ik trots. Daarmee pakten we de banken aan die te hoge hypotheken hadden verstrekt aan mensen die dat niet konden dragen. Die leningen waren gebaseerd op de toekomstige meerwaarde van een woning. Een voorbeeld: je had een huis van 200.000 euro. Een financieel tussenpersoon stelde vast dat het huis inmiddels meer dan het dubbele waard was en ongetwijfeld verder zou stijgen. Vervolgens leende je 200.000 euro extra met het huis als onderpand, in de veronderstelling dat de beleggingswinsten volstonden om de hypotheekrente te betalen en nog winst te maken ook. Toen de beurzen begonnen te zakken, konden velen hun maandelijkse aflossingen niet meer betalen. Mensen met geringe inkomens kwamen in de miserie wegens de financieringsconstructies van de banken. Intussen hebben we miljoenen euro’s gerecupereerd. Alleen de Volksbank ligt nog dwars.'

'Bij Xeikon gaat het om mensen die geen boterham minder moeten eten. Hadden we de zaak verloren, dan was dat voor hen vervelend geweest, maar geen ramp. In de hypotheekaffaire ging het om schrijnende toestanden die we konden oplossen. Ik kan niet tegen onrecht.’

De strijd om Xeikon duurde zeven jaar. Van waar komt het geld om zo lang te procederen?

Faas: ‘Het is moeilijk, moet ik toegeven. Xeikon heeft honderdduizenden euro’s gekost. Ik heb er eigen geld uit voorgaande zaken ingestopt. Als je onrecht ziet, roep je de aandeelhouders op mee te doen. Je vraagt hen een kleine bijdrage, meestal enkele honderden euro’s. Maar ze hebben al vaak geld verloren. Velen zijn niet geneigd eerst nog meer te investeren om over enkele jaren geld te zien. Als de zaak dan jaren aansleept en je nog eens om centen vraagt, haken velen af. Gelukkig kan ik bogen op wat successen en ben ik bekend in de Nederlandse media. Ik heb klanten uit 25 landen.’

Bij een overname moet een onafhankelijke partij een waardering geven. Is die dan niets waard?

Faas: ‘Je kan zo’n fairness opinion beter meteen in de vuilnisbak gooien. In de Xeikon-zaak heeft de Ondernemingskamer het beurshuis Petercam daarvoor op de vingers getikt. Petercam had er 280.000 euro voor gekregen, maar Bencis nagepapegaaid.’

Bart Goemaere: ‘Dat zag je ook bij de biedingen op Global Graphics, Sioen en Zenitel in België. De onafhankelijke waarderingen sloten aan op de eerste biedprijs. Bij Sioen en Zenitel hebben de referentieaandeelhouders hun bod moeten verhogen. Bij Global Graphics gingen er niet genoeg aandeelhouders op in.’

Er zitten toch ook onafhankelijken in de raad van bestuur om over een bod te oordelen?

Faas: ‘Er zijn er die hun werk goed doen, maar ook van wie je de onafhankelijkheid in twijfel kan trekken. Soms speelt belangenvermenging mee. Dan krijgen de bestuurders en de managers een belang in het overnamevehikel en verdienen ze het meest als ze de anderen goedkoop kunnen uitkopen.’

De wereld van de institutionele beleggers in de Benelux is een ons-kent-onswereld. Frans Faas Beleggersactivist

Waarom verkopen ook professionele spelers hun aandelen als de prijs te laag is?

Faas: ‘De wereld van de institutionele beleggers in de Benelux is een ons-kent-onswereld. Ze geven toe in het ene dossier, omdat ze weten dat ze iets terugkrijgen in een ander. Veel grootaandeelhouders zitten bovendien in elkaars raden van bestuur. In Nederland heerst het poldermodel: een streven naar consensus om er met elkaar uit te komen. Bij biedingen volgt de overnemer vaak dezelfde strategie. Als de bieder een bedrijf pakweg 15 euro per aandeel waard acht, biedt hij eerst 9 euro om dat vervolgens op te trekken tot 11 euro. De aandeelhouders denken dan een goede zaak te doen, maar de overnemer wrijft in zijn handjes. Van mij mogen overnemers winst maken, maar het hoeft niet buitensporig te zijn.’

Goemaere: ‘Dag zag je ook bij Sioen in België. De analisten wilden niet openlijk een standpunt innemen, maar achter de schermen vertelden ze dat de eerste prijs veel te laag was.’

Welk soort bedrijven komen meer dan andere in aanmerking voor een goedkoop bod?

Faas: ‘Overnemers maken vaak gebruik van tijdelijk nadelige omstandigheden voor het bedrijf, of van een zwak bestuur. Voor private-equityspelers (die beleggen in niet-genoteerde bedrijven, red.) zijn schuldenvrije ondernemingen een ideale prooi. Ze kunnen het bedrijf met schulden opzadelen en zo een groot deel van de overnameprijs recupereren.’

Goemaere: ‘Bij overnames door de referentieaandeelhouder speelt de prijs een grote rol. Vaak maken ze gebruik van externe factoren die op de koers wegen om toe te slaan, zoals de coronapandemie bij Sioen.’

Met welke zaken bent u nog bezig?

Faas: ‘Ik behartig de belangen van de onteigende obligatiehouders van de voormalige SNS Bank, die tijdens de financiële crisis in overheidshanden belandde. Na zeven jaar procederen besloot de rechter in beroep dat de obligatiehouders 90 procent van de nominale waarde terugkrijgen. Maar de Nederlandse staat vond het nodig in cassatie te gaan. Die procedure loopt nog wel een tijdje.’

‘Verder werk ik aan het verzet tegen het uitkoopbod van Gilde op DPA Group tegen 1,70 euro per aandeel. Het uitzendbedrijf gaat tegen 4 keer de brutobedrijfswinst van de beurs. Een habbekrats.’

Hebt u ook zaken verloren?

Je moet nagaan of de tegenstander voldoende diepe zakken heeft om een schadevergoeding te betalen. Anders is het de moeite niet. Frans Faas Beleggersactivist

Faas: ‘Alleen in eerste aanleg. Finaal hebben we altijd kunnen zegevieren. Ik pik alleen de kansrijkste zaken eruit. Dat moet wel, want verliezen kun je je als eenpitter niet veroorloven. Je moet bovendien nagaan of de tegenstander voldoende diepe zakken heeft om een schadevergoeding te betalen. Anders is het de moeite niet.’

U liet zich ook in België opmerken, onder meer door de aanhoudende druk op de holding Iep Invest en haar vastgoeddochter Accentis.