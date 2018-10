'De stierenmarkt zal pas sterven bij een recessie'

Beleggers zijn bloednerveus nu een verkoopgolf op de beurzen de wereld overspoelt. Maar volgens marktstrategen is er geen groot probleem. 'Zolang de economie het goed doet, kan de beurs hoger.'

De financiële markten kleuren al enkele dagen bloedrood. Woensdag incasseerden de beurzen wereldwijd de grootste klap sinds februari. Een verkoopgolf in de VS stak de lont in het kruitvat. Op Wall Street tuimelde de Dow Jones meer dan 3 procent, de vol technologiereuzen gepropte Nasdaq dook 4 procent in het rood.

Ook in Azië is het kommer en kwel. De belangrijkste Japanse beursbarometer, de Nikkei, ging bijna 4 procent lager. Een gelijkaardig verlies is er op de Chinese aandelenmarkten, die sinds begin dit jaar al meer dan 20 procent verloren. Europa ontspringt de dans niet en kijkt donderdag alweer tegen een verlies van bijna 2 procent aan.

'De verkoopgolf is ontstaan door een samenloop van omstandigheden', zegt Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. 'De stijgende rentes in de VS en Italië maken de markten nerveus.' De rente op Amerikaanse staatsschuld, als vlotst verhandelbare belegging dé referentie voor schuldpapier overal ter wereld, noteert op het hoogste peil sinds 2011 en vormt voor risicoaverse beleggers stilaan een waardig alternatief voor aandelen.

'Bovendien komen de handelsspanningen tussen de VS en China opnieuw op het voorplan', vervolgt Gijsels. 'Met de vermeende infiltratie van China in Amerikaanse techbedrijven en de zwakke yuan heeft president Donald Trump het perfecte alibi om de handelsoorlog op de spits te drijven. Een verstoring van de globale aanbodketens heeft een grote impact op de economie.'

Het IMF verlaagde maandag de groeiprognose van de wereldeconomie. Het fonds meent dat China en enkele andere Aziatische economieën in 2019 door de handelsoorlog trager groeien dan verwacht.

Stier is nog niet dood

Maar zolang de economie het goed doet, moeten beleggers geen scherpe correctie vrezen. 'Dit is nog niet het einde van de stierenmarkt', zegt Frank Vranken, de hoofdstrateeg bij Puilaetco Dewaay. 'Daarvoor moeten we wachten op meer cijfers van een vertragende economie. Het is uitkijken naar wat de Fed, de Amerikaanse centrale bank, doet. Misschien trekt hij door de correctie de rente wat trager op omdat veel Amerikanen hun pensioen opbouwen via de beurs.'

Bank of New York Mellon merkt op dat de verkoopgolf veel gelijkenissen vertoont met die van februari toen beleggers even in een kramp schoten door tekenen dat de inflatie iets te snel dood verklaard bleek. Daarna hervonden de beurzen hun tweede adem.

'Een berenmarkt waarbij aandelen 20 procent dalen tegenover hun piek komt haast uitsluitend voor bij een recessie', zegt Gijsels. 'We naderen het einde van de economische cyclus maar we zijn er nog niet. De grote vraag is of de economie in 2019 zal standhouden.'