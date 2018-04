De ultieme disruptiemachine: een fabriek

Ook in tijden van vederlichte bedrijfsmodellen weten beleggers een fabriek voor de toekomst te appreciëren.

De onverbeterlijke cijfervreter in mij onthoudt uit de kamerbrede verslaggeving over Facebook een ding: de 483 miljard dollar beurswaarde torent ver boven de 13,7 miljard tastbare activa uit die ’s werelds grootste socialemediabedrijf op de balans telt.

‘Asset light’ mag dan wel in zijn, een bedrijf zonder tastbaar stootkussen kan echter hard van zijn piëdestal vallen als consumenten elders beginnen swipen. Bij Facebook wordt dan de pijlsnelle ondergang van voorloper Myspace als voorbeeld gegeven.

Passief beleggen: vermoeiend populair We waren afgelopen week in de schaduw van de Londense St Paul’s Cathedral te gast bij Fidelity. De vermogensbeheerder be hoort tot een uitstervend ras: mensen die bij het ontbijt jaarverslagen lezen op zoek naar ondergewaardeerde aandelen. ‘Stock pickers’ dus. De voorbije tien jaar haalden Amerikaanse beleggers gecumuleerd 1.200 miljard dollar weg uit actief beheerde aandelenfondsen en stopten ze 1.600 miljard in passieve fondsen. Dat zijn fondsen die slaafs een index schaduwen. Perfect om met de aandachtsspanne van een twitteraar met een muisklik in of uit een regio, land, sector, munt, grondstof of wat dan ook te stappen. Van één cijfer hadden we niet terug: het beleggersblad Money Observer becijfert dat er nu 3,3 miljoen aandelenindexen in de wereld zijn, 70 keer het aantal ‘onderliggende’ genoteerde bedrijven, 43.000. We durven met Fidelity hopen dat er tussen alle muisklikkers ruimte is voor enkele tegendraadse stock pickers.

Daarbij een kanttekening: via Slack, een ander vederlicht bedrijf, bereikte me een leestip (dank, collega Pieter!) uit het magazine The Outline over Tom Anderson, de oprichter en van Myspace. Anderson verkocht Myspace in 2005 op zijn 34ste voor 580 miljoen dollar aan de mediamagnaat Rupert Murdoch. Sinds een jaar of vijf is de man op wereldreis en op pensioen.

Je kunt hem volgen via @myspacetom op Instagram, de hippe fotodeelservice van... Facebook. Met één blik weet je wie er het fijnste leven heeft: Anderson of Facebook-CEO Mark Zuckerberg, die zich deze week in een pak moest wringen en tien uur op Capitol Hill opgesloten zat met langdradige politici.

Uitgerekend deze week maakte het vederlichtste bedrijf, in fysieke activa toch, van de Brusselse beurs een reuzensprong: Argenx (67,50 euro, +13,1%). Nu beleggers na het miljardenbod van Sanofi dezer dagen - al dan niet met tegenzin - hun winst verzilveren op de Gentse biotechtrots Ablynx, lijken velen hun geld te herinvesteren in de stads- en onderzoeksgenoot Argenx.

Toch maakt de ontastbaarheid van een bedrijf als Facebook ons meer dan ooit fan van het ultieme symbool van tastbare activa: de fabriek.

Morfine

Neem nu de heropstanding van Fagron (13,64 euro, +6,9%). De specialist in magistrale bereidingen voor apotheken onderstreepte deze week met een sterke update dat hij aan de beterhand is.

True Dreams of Wichita van Soul Coughing

Opvallend was de organische groei van 15 procent in de Verenigde Staten, terwijl die markt eind 2015 na enkele desastreuze overnames bijna de nagel aan de doodskist van het Belgisch-Nederlandse bedrijf. Ik weet niet of u het lied ‘True Dreams of Wichita’ van Soul Coughing kent?

Een heerlijk nummer, dat perfect de hoop van beleggers en de visie van Filip Balcaen en de private-equitygroep Waterland - die Fagron twee jaar geleden met een kapitaalinjectie tegen bodemkoersen overeind hielden - illustreren.

'Niet de vlotst bereikbare plaats', omschreef ex-CEO Hans Stols Wichita in het najaar van 2016. Maar daar in de staat Kansas, in de Midwest van de VS, staat Fagrons megafabriek voor steriele bereidingen. Denk aan voorgevulde injectiespuiten en morfinecassettes.

Een branche met strenge regelgeving. Daardoor duurde de opstartfase lang. Maar sinds kort heeft ‘Wichita’ een licentie binnen voor Californië. In 48 staten plus Washington D.C. heeft Fagron nu een licentie op zak, alleen South Dakota en Indiana zijn nog blinde vlekken.

Let wel: daarmee zijn de opstartkosten niet voorbij. Je verandert niet rücksichtslos van leverancier van steriele bereidingen. De huidige marktleider Pharmedium heeft jaren het rijk voor zich alleen gehad en zal zich niet zomaar gewonnen geven.

Er wachten slopende onderhandelingen met GPO’s of group purchasing organisations. Dat zijn mastodonten die duizenden ziekenhuizen en zorgverstrekkers vertegenwoordigen. Maar het potentieel is er: veel ziekenhuisapotheken zullen meer concurrentie met open armen ontvangen.

Degroof Petercam-analist Frank Claassen stipt aan dat het streefcijfer van 100 miljoen ambitieus is. En dat het groeipad (zie grafiek) en de cashflow pas over enkele jaren onder stoom komen. Maar dat is nog een voordeel van de nulrente van de Europese Centrale Bank: verdisconteerd tegen nul is 1 euro cashflow in 2022 verrekend naar nu nog altijd 1 euro waard.

Niet zo gek ver van Wichita ligt Kansas City. Daar aan de Southwest Boulevard ligt Boulevard Brewing, één van de uitgekiende deals van Duvel-brouwer Michel Moortgat. Niet alleen zette hij Duvel op de kaart bij de Amerikaanse bierliefhebber, hij zet ook steeds meer artisanale Amerikaanse bieren op de kaart in België. Proefondervindelijk beamen we dat Tank 7 van Boulevard zich uitstekend laat drinken, al is het brouwsel nog verraderlijker dan Duvel.

En Moortgat gaat nu in het bestuur zetelen van Lotus Bakeries (2.390 euro, +2,6%). De producent van koekjes en fruitsnacks liet zich in 2017 voor het eerst in 16 (!) jaar door de Bel20 kloppen, maar dit jaar is het opnieuw business as usual. Dat is onder meer te danken aan de remonte van het pond.

Schermvullende weergave ©Lotus

Een remonte die erg welkom is: in het gisteren verschenen jaarverslag lezen we dat het VK in 2017 goed was voor een vijfde van de omzet, maar slechts iets meer dan een tiende van de bedrijfswinst. Logisch: elke daling van het pond met 5 procent neemt een hap van 1 miljoen uit de nettowinst.

Maar beleggers hebben ook oog voor wat een nieuwe cashflowfabriek zal worden. In maart 2017 ging de eerste spade in de grond in Mebane, North Carolina.

Op een terrein van 14 voetbalvelden groot verrijst de eerste buitenlandse productiesite van de Meetjeslanders. In de tweede helft van 2019 moet de eerste speculoos er van de band rollen. Nu worden alle 6 miljard Lotus-speculoosjes - bijna één per wereldburger - in Lembeke gemaakt.

Eenmaal Mebane op volle toeren draait moet Lembeke dus niet langer jaarlijks 9.000 ton speculoos naar de VS exporteren. The Donald zal blij zijn.