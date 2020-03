De vier lijntjes die de belegger weer moed geven

Met een even kort als uitzonderlijk persbericht voeden Amerikaanse centraal bankiers de hoop dat overheden met stimulus de impact van het coronavirus kunnen en zullen milderen.

De late rally op Wall Street vrijdag - Nasdaq sloot zelfs nog in de plus - geeft beleggers hoop. In Azië noteren bijna alle beurzen hoger, ondanks een schokkend cijfer over de Chinese economie: door de impact van het coronavirus is het ondernemersvertrouwen in de Volksrepubliek tot een dieptepunt gezakt, nog lager dan tijdens de financiële crisis 12 jaar geleden.

Of misschien net dankzij: de angst dat de mondiale gezondheidscrisis, vooral dan de draconische maatregelen nodig om het virus in te dijken, de economie in een recessie duwt, lijkt beleidsmakers wakker te schudden. Het meest opmerkelijk was een ultrakort persbericht dat de Federal Reserve vrijdagavond uitstuurde. Niet meer dan vier lijntjes, maar wel het signaal voor een rally in het laatste uur handel.

'Het coronavirus is een risico voor de economie. De centrale bank volgt de ontwikkelingen nauwlettend op. We zullen onze beschikbare instrumenten inzetten en gepast reageren om de economie te ondersteunen', luidde het.

Veel duidelijker dan dat kan voorzitter Jerome Powell niet aangeven dat hij zijn voornemen om, na de scherpe beleidsbocht vorig jaar, heel 2020 de rente ongemoeid te laten overboord gooit. En dat er dus een renteknip aankomt, mogelijk al op de bijeenkomst van 18 maart.

En mogelijk stopt het niet bij één knip. 'Als de groeivooruitzichten blijven verslechteren, dan zien we de Fed de rente snel en agressief verlagen. Zelfs tot nul procent', schrijft Jay Barry, obligatiestrateeg bij JPMorgan. Pro memorie: op dit ogenblik beloopt de beleidsrente in de Verenigde Staten nog 1,75 procent.

De obligatiemarkten houden steeds meer rekening met een intrede van de Fed in de nulrenteclub. De tienjaarsrente in de Verenigde Staten daalde vrijdag tot 1,08 procent, een historisch diepterecord.

JPMorgan-econoom Bruce Kasman waarschuwt wel dat monetair beleid niet echt effectief is in dit soort crisis. 'Een renteverlaging kan potentieel de financiële markten een boost geven, maar zal in deze periode van grote onzekerheid niet aanzetten om meer te spenderen of te investeren.'

Effectiever is begrotingsbeleid, waarbij overheden in de bres springen die bedrijven en gezinnen laten door de vinger op de knip te houden. Dat lijkt in zekere mate te gebeuren: meest frappant is Hong Kong, waar de lokale overheid voor 120 miljard Hongkongdollar (14 miljard euro) steun aangekondigd heeft. Dat cijfer is meer dan 4 procent van het bruto binnenlands product van Hong Kong.

Idem in Italië, het zwaarst door het coronavirus getroffen Europese land. Daar kondigde minister van Economie Roberto Gualtieri afgelopen weekend op voor 3,6 miljard noodsteun voor onder meer de toeristische sector aan, samen met een oproep aan de Europese Unie om Rome meer flexibiliteit te gunnen om het begrotingstekort te laten oplopen.