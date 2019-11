De vraag van een (half) miljard

Met een vlotte schulduitgifte klimt de berg cash bij Gimv richting een half miljard. Geld dat in tijden van nulrente best snel aan het werk gezet wordt.

Deze ochtend komt Gimv met de resultaten over het halfjaar tot 30 september. Meteen de eerste stand van zaken sinds mei, toen de investeringsmaatschappij de cijfers over het boekjaar tot 31 mei vrijgaf . Vanaf dit boekjaar gunt Gimv beleggers immers geen kwartaalupdates meer.

Per 31 maart was de groep méér dan schuldenvrij: er stond ook nog eens 276 miljoen euro op de bankrekening. De bankrekening is intussen stevig extra gespijsd: in juni haalde Gimv met de vingers in neus een kwart miljard op via de uitgifte van goedkope schulden op 7 en 12 jaar.