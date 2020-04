De winnaars in een wereld na corona

De coronacrisis kan het bedrijfsleven voorgoed veranderen, met een boost voor de online economie en een herschikking van de internationale aanvoerketens. In het winnende kamp zitten de technologie- en gezondheidssector.

Wat als de tijdelijke boost voor thuisbezorgers van maaltijden en aanbieders van videoconferenties iets permanents wordt? Wat als de coronapandemie structureel ingrijpt in onze manier van leven en werken en beproefde businessmodellen overhoop haalt?

Het zijn vragen waaraan CEO’s en marktstrategen niet ontsnappen. Als het stof van de acute crisisfase en de quarantaine gaan liggen is, zullen de contouren van het

postcoronatijdperk duidelijk worden. Met winnaars en verliezers voor wie de pandemie door een beleggersbril volgt.

‘Het is duidelijk dat we in een andere wereld zullen ontwaken’, zegt Jonas Desomer, aandelenstrateeg bij KBC Asset Management. Ook futuroloog Peter van der Wel maakt zich op voor een veranderde wereld, waarin op korte termijn al zijn spreekopdrachten geannuleerd zijn door het virus. ‘Er is een crisis zoals deze nodig om mensen tot veranderingen te brengen. Hoe heftig die veranderingen zijn, hangt af van de lengte van de crisis: drie maanden of twee jaar is een groot verschil’, houdt hij een slag om de arm.

Marktwatchers zijn het erover eens dat de coronacrisis enkele bestaande trends een versnelling hoger zal duwen. De opmars van de online economie is zo’n trend, naast de deglobalisering met het inkorten en diversifiëren van aanvoerketens.

‘Thuiswerk en videoconferencing zullen hier versterkt uitkomen, met bedrijven die vaker overschakelen op videomeetings nu ze merken hoe goed die werken’, meent Rudi Van den Eynde, hoofd thematisch beleggen bij de vermogensbeheerder Candriam. ‘Daar staan extra investeringen tegenover - in capaciteit, authentificatiesoftware - zodat bedrijven voorbereid zijn, maar aan de andere kant kunnen ze besparen op zakenreizen.’ Dat laatste punt maakt ook Van der Wel, die in telewerk een manier ziet voor bedrijven die hard getroffen zijn door de crisis om te bezuinigen.

De specialist in zakelijke chat Slack, de Microsoft-applicaties Skype en Teams en het videobelbedrijf Zoom zijn logische winnaars van de omarming van telewerk. Al heeft Zoom nog wat werk, want het krijgt de jongste weken de wind van voren door zijn gebrekkige beveiliging en privacy. Van den Eynde meent dat de IT-sector in de brede zin moet kunnen

profiteren, van netwerkleveranciers en beveiligers tot clouddiensten, waarin Microsoft en Amazon sterk staan.

Maaltijden

Ook de thuisbezorging van maaltijden via spelers als Just Eat Takeaway, Delivery Hero en HelloFresh kan vaste voet aan de grond krijgen. ‘Veel mensen ontdekken dat ze aan huis eten kunnen laten leveren dat beantwoordt aan de kwaliteit van een restaurant’, zegt Desomer. Just Eat Takeaway noteerde in het eerste kwartaal 50 procent meer bestellingen en kent net als Delivery Hero een toestroom aan nieuwe restaurants op zijn platform. HelloFresh trok onlangs zijn groeiprognose op, nadat het sinds midden maart de vraag stevig had zien stijgen. Zowel de omzet als de bedrijfswinst zal hoger dan verwacht uitkomen in het eerste kwartaal. Van der Wel sluit een permanente shift niet uit, met een coronakater voor restaurants, ‘waar je met vreemden eet in een kleine, lawaaierige ruimte’.

Thuiswerk en video-conferencing zullen versterkt uit deze crisis komen. Rudi Van den Eynde Hoofd thematisch beleggen Candriam

E-commerce zit in dezelfde categorie, met Amazon dat 100.000 extra werknemers aantrekt om alle bestellingen te kunnen bolwerken. Voor verhuurders van retailvastgoed is dat een min, voor supermarkten potentieel een plus op de lange termijn. ‘Online bestellingen vertegenwoordigden tot nu toe slechts een minimale fractie van de omzet van supermarkten. Daar kan verandering in komen’, zegt Desomer.

Dat illustreert hoe de coronacrisis tot een doorbraak kan leiden in domeinen die voorlopig weerstand boden tegen de online economie. Zo verwacht het beurshuis Morgan Stanley dat consumenten die vandaag het gemak ontdekken van online inkopen doen dat mogelijk blijven doen. Spelers als Amazon verwerven daarmee niet alleen extra klanten, ze zien ook de gemiddelde boodschappenmand groeien. De Chinese e-commercegigant JD.com voegde zelfs technologie toe door in Wuhan, het ground zero van de pandemie, onbemande voertuigen voeding en medicijnen te laten leveren.

Ook schoonheidsproducten kunnen vaker online worden gekocht, signaleert de consultant OC&C. Terwijl voor de crisis slechts 30 procent van de verkopen van parfums en gezichtscrèmes online gebeurde, is dat intussen 70 procent. Daar stopt het niet. De verplichte quarantaine doet ook fitnessen en yogaën in eigen kot. Een beursgenoteerd bedrijf als Peloton speelt daarop in met zijn hometrainers en abonnementen voor online work-outsessies.

Ronde van Vlaanderen

Desomer wijst ook op de opmars van e-sports, zoals de virtuele Ronde van Vlaanderen, die vorige zondag gereden werd door enkele profrenners. Voor streamers als Netflix en gamebedrijven als Activision Blizzard gloort een toekomst van meer ontspanning in eigen huis. Ook teleonderwijs staat voor een mogelijke doorbraak. ‘In Nederland heeft onlineonderwijs in twee weken grotere stappen gezet dan in de voorbije vijf jaar’, stelt Van der Wel.

Ook de gezondheidssector wacht een transformatie. ‘Die sector had op lange termijn al de wind in de zeilen met demografie en innovatie als drijvende krachten, en krijgt nu een extra duw’, meent Van den Eynde. ‘Verwacht meer investeringen in beademingstoestellen, monitors en intensieve zorgen om de reservecapaciteit van ziekenhuizen uit te bouwen nu de pandemie waarvoor al jaren werd gewaarschuwd een realiteit is. Leveranciers van medisch materiaal varen daar wel bij, net als de farma- en biotechsector, die werken aan vaccins en behandelende medicijnen.’ Apparatuurbouwers als Medtronic en Dräger kunnen profiteren van de gunstige wind.

100.000 Extra werknemers Om de extra bestellingen tijdens de lockdown te verwerken heeft de pakjesreus Amazon 100.000 extra werknemers aangetrokken.

Maar de echte transformatie komt ook hier van de digitalisering. Die kreeg voorlopig maar moeilijk voet aan de grond in de gezondheidszorg, deels omdat regelgevers op de rem staan en patiënten maar weinig interesse tonen. In Aziatische landen is er minder schroom en zijn apps voor doktersconsultaties en medicijnbezorging meer ingeburgerd, signaleert Desomer.

‘Als die trend van telegeneeskunde naar hier overwaait, kan dat disruptief zijn. Het is een manier om de druk op de gezondheidszorg weg te nemen en efficiënter te werken, met ook thuismonitoring van patiënten via wearables’, zegt Desomer.

Dat er iets beweegt, bewijst het Amerikaanse Teladoc Health, dat videoconsultaties met een netwerk van duizenden dokters aanbiedt. Sinds de coronacrisis toesloeg, kan het amper de vraag bijhouden en werft het volop dokters aan voor zijn netwerk.

Deglobalisering

Naast digitale disruptie is deglobalisering de tweede trend die vleugels krijgt door de coronacrisis. De handelsoorlogen en het protectionisme van de voorbije jaren krijgen gezelschap van de wereldwijde lockdown, die de kwetsbaarheid van internationale aanvoerketens onderstreept. Vooral de grote afhankelijkheid van productieland China en het werken met minimale voorraden en korte levertijden (‘just in time’) zet bedrijven aan het denken. Het antwoord: aanvoerketens dichter bij huis brengen - ‘onshoring’ in het jargon - en diversifiëren.

‘Globale aanvoerketens zullen robuuster en gediversifieerder worden’, voorspelt Desomer. ‘In plaats van 80 procent van je onderdelen uit China te laten komen, zal een bedrijf op meerdere landen een beroep doen om het risico te spreiden.’ Eenzelfde onderdeel kan dan in twee landen tegelijk geproduceerd worden, een buffer die extra kosten met zich meebrengt, ook omdat niet langer uitsluitend naar de laagste lonen gekeken wordt. De verminderde efficiëntie is de prijs voor een betrouwbaardere aanvoerketen. ‘De autosector geldt hier als verliezer, met zijn aanvoerketen die geoptimaliseerd is in functie van kostenefficiëntie. De kleine marges zullen verder onder druk komen’, zegt Desomer.

3D-printing

Maar er zijn ook winnaars, zoals de Belgische 3D-printingspecialist Materialise. CEO Fried Vancraen gelooft dat de pandemie de doorbraak van de 3D-printindustrie kan versnellen. ‘Bedrijven zullen hun bevoorrading lokaler willen houden. Daarin is meer plaats voor ge-3D-printe onderdelen’, vertelde hij onlangs. Ook sommige landen kunnen welvaren bij een versnelde ‘onshoring’. Zo verwacht Beata Javorcik, hoofdeconoom van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, dat Spanje en de nieuwere EU-lidstaten mogelijk fabrieksjobs aantrekken. Ook Wit-Rusland, Oekraïne of Mongolië kunnen volgens haar profiteren.

Bedrijven die staatssteun krijgen, worden minder interessant voor aandeelhouders. Guy Lerminiaux Hoofd aandelen Degroof Petercam

Overheden zullen sowieso een stevige vinger in de pap hebben, zegt Desomer. ‘Ze zullen mee bepalen welke sectoren strategisch zijn en dus niet afhankelijk van China mogen zijn. Denk aan gezondheidszorg, defensie en technologie.’

Het is slechts één manier waarop overheden de komende tijd de spieren zullen laten rollen en de economie beïnvloeden. Niet alleen moeten ze de vraag stutten nu de economie op halve kracht draait, overheden staan ook klaar met noodfinanciering voor wankelende bedrijven. Voor aandeelhouders is dat tricky. ‘Bedrijven die staatssteun krijgen, worden minder interessant voor aandeelhouders’, meent Guy Lerminiaux, hoofd aandelen van Degroof Petercam.

Hij verwijst naar de Franse luxeconcerns LVMH en Kering, die deze week afzagen van staatshulp voor werkloze werknemers om zo maximaal de handen vrij te houden. Aan staatshulp kan een prijskaartje hangen, zoals een verbod om eigen aandelen in te kopen of een verwatering van het kapitaal als de staat aandelen eist in ruil voor hulp aan bijvoorbeeld een luchtvaartbedrijf.

Banken

Lerminiaux verwijst nog naar de banken, die door de overheid ingeschakeld worden om de economie draaiende te houden met kredieten. ‘Dat is misschien positief voor het imago van de banken, maar het gaat wel ten koste van kredietverliezen, die slechts ten dele gewaarborgd zijn door de staat. Voor de brede stakeholders is dat niet noodzakelijk slecht, maar voor de aandeelhouders is het niet interessant.’ Het is een bedenking die verder draagt, want ‘aandeelhouderskapitalisme’ - het idee dat de aandeelhouder prioritair is - dreigt een bank achteruit te moeten schuiven in het postcoronatijdperk waarin overheden de toon voeren.

Aandeelhouders die mogelijk wel winnen, zijn die van grote bedrijven met dominante marktposities. Het beurshuis JPMorgan verwacht een verdere marktconcentratie met minder concurrentie, wat goed is voor de winstmarges. Niet alleen hebben grote bedrijven meer lobbymacht bij overheden, ze kunnen ook profiteren van de verwachte kaalslag om verzwakte kleinere concurrenten over te nemen of helemaal dood te knijpen. Bovendien gelden er schaalvoordelen bij het uitbouwen van robuustere aanvoerketens.

Zeker de grote techbedrijven lijken hun positie te kunnen versterken, met heel wat start-ups die in moeilijkheden verkeren en toezichthouders die een oogje dichtknijpen voor verdere concentratie.