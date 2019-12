De woelige beursrit van Slack

Nochtans zag het rapport over het kwartaal tot 31 oktober er vrij goed uit. De specialist in zakelijke chats krikte de omzet jaar op jaar 60 procent naar 168,7 miljoen dollar. Een bemol: net als bij andere apps vertaalde een sterke groei van de bovenste lijn zich tot nader order in een minstens even sterke groei van de kosten. Die gingen afgelopen kwartaal 68 procent hoger naar 240,6 miljoen dollar. Daardoor kleurde het nettoresultaat 89 miljoen dollar of 0,16 dollar in het rood.