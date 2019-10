DeGiro rekent negatieve rente aan

De Nederlandse onlinebroker DeGiro, die duizenden Belgische klanten telt, gaat voor cashposities boven 2.500 euro negatieve rente aanrekenen. Het is de eerste keer dat de kleine particuliere belegger zal moeten betalen voor zijn centen. In ruil zakken de makelaarstarieven.

De prijsbreker DeGiro compenseert voorlopig de negatieve rente op de cashposities die zijn klanten aanhouden zelf maar dat is niet langer houdbaar, stelt de broker. DeGiro is geen bank, en stort de cashtegoeden van zijn klanten dagelijks door naar een geldmarktenfonds van ofwel Morgan Stanley ofwel FundShare Fund Management.

In ruil schroeft DeGiro de makelaarskosten terug. Het variabele deel van de tarieven zakt vanaf 1 februari 2020 met 0,008 procentpunt. Een transactie op Euronext Brussel kost voortaan 2 euro plus 0,03 procent van het verhandelde bedrag. Dat komt voor een order van 5.000 euro neer op een kostprijs van 3,50 euro.

Netflix voor beleggers

DeGiro lanceert bovendien een abonnement op beleggen, naar analogie van Netflix voor tv-kijkers of Spotify voor muziek. Vanaf maart kunnen klanten voor 2,50 euro per maand onbeperkt handelen in Amerikaanse aandelen, zonder bijkomende transactie- en connectiviteitskosten. Het is de bedoeling dit ook later voor andere markten dan Wall Street aan te bieden.