Dealkoorts dopeert winst Wall Street-huizen

Let wel: wie op zoek gaat naar een bemol in de kwartaalrapporten hoeft niet ver te zoeken. Exact een jaar geleden leidde de beurspaniek bij de start van de pandemie tot recordinkomsten in de marktenzalen. Het voorbije kwartaal was op dat vlak - relatief - rustig. De traders bij JPMorgan zagen hun inkomsten 30 procent slinken naar 6,8 miljard, bij Goldman was er een krimp met een derde naar 4,9 miljard.