Dealkoorts jaagt aandeel D'Ieteren vijfde hoger

Het hoofdkantoor van D'Ieteren in de Maliestraat in Elsene

Nu zelfs Wall Street-titaan Larry Fink het kroonjuweel Belron ontdekt, staat de discrete Brusselse holding plots wereldwijd op de beleggersradar.

Geen discussie over het opvallendste aandeel dinsdag bij een vlakke Brusselse beurshandel. D'Ieteren spurt zo'n vijfde hoger, wat de beurswaarde in één trek van goed 6 miljard naar bijna 7,5 miljard doet aandikken.

De traditioneel zeer discrete 216 jaar oude familieholding uit Elsene stuurt de jongste dagen opvallend veel persberichten uit, een 'mediaoffensief' dat de beurskoers wakker heeft geschud. De inkt van de aankondiging van de 1,2 miljard zware instap bij TVH Parts was nog niet droog, of een groep investeerders neemt een belang van 13 procent in D'Ieteren-kroonjuweel Belron.

De instap waardeert de Carglass-eigenaar inclusief schulden op 21 miljard euro, louter de aandelenwaarde wordt zo op 17,2 miljard geprikt. De instap waardeert het belang van D'Ieteren (50%) in Belron op 8,6 miljard euro. Om een idee te geven: dat is een stuk meer dan de beurswaarde van de holding D'Ieteren maandagavond, toen iets meer dan 6 miljard euro.

Niet alleen het prijskaartje maakt indruk, ook wie instapt.Bij de investeerders zit het Blackrock van Larry Fink, de invloedrijkste vermogensbeheerder ter wereld.

KBC Securities verhoogt het koersdoel voor D'Ieteren van 121 naar 190 euro. Het advies blijft logischerwijs 'kopen'.

'De ondernemingswaarde van 21 miljard euro voor Belron is indrukwekkend', stelt analist Wim Hoste vast. 'Wij gingen tot nog toe uit van 12 miljard. 'Gevolg: wij becijferen het aandelenbelang van D'Ieteren nu op 8,6 miljard euro of 158,2 euro per aandeel, van 4,7 miljard euro of 86 euro per aandeel voorheen'.

Het beurshuis komt in een nieuwe 'som-van-de-delen'-analyse op 222 euro per aandeel. Pro memorie: de holding omvat voor de rest nog de autoverdeler D'Ieteren Auto, de schriftjesmaker Moleskine en cash. Tegelijk past de analist ook een kleinere korting toe, omdat het 'herinvesteringsrisico' van de vele cash na de instap bij TVH Parts eind vorige week is afgenomen.

Het resultaat is dus een koersdoel dat de turbo opgezet krijgt en van 121 naar 190 euro gaat.

Op langere termijn, zo rond 2025, denken we dat een IPO van Belron in de pijplijn zit. David Vagman ING-analist

Een 'monsterwaardering'. Zo noemt ook ING het prijskaartje van D'Ieteren-kroonjuweel Belron bij de instap van drie grote fondsen. 'Dit is een belangrijke katalysator voor de beurskoers', concludeert analist David Vagman. Het koopadvies blijft uiteraard behouden.