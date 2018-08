Deceuninck-CEO: '18 procent marge in Turkije? Die is normaal'

Uiteraard zal Turkije op korte termijn voor Deceuninck een 'bumpy' markt zijn. Maar voor CEO Francis Van Eeckhout is de 18 procent Turkse winstmarge in de eerste jaarhelft geen toevalstreffer.

Deceuninck heeft er een verrassend sterke eerste jaarhelft opzitten. Vrijdagavond rapporteerde de specialist in pvc-bouwprofielen een groei van de brutobedrijfswinst (ebitda) van 10 procent, naar 36,1 miljoen euro.

Dat is een verrassing voor analisten én beleggers, die - getuige de scherpe koersdaling sinds begin dit jaar - dachten dat de koersval van Turkse lira en de dure grondstoffen op de winst zouden wegen.

Niet dus: de prestatie in Turkije mag zelfs verbazend genoemd waren. Deceuninck groepeert het land in de afdeling 'Emerging Markets' - samen met onder meer Australië, Brazilië, Colombia, India en Thailand - maar Turkije neemt zowat 85 procent van de omzet van de afdeling voor zijn rekening.

Met andere woorden: 'Emerging Markets' is vooral Turkije en die tak tekende afgelopen halfjaar voor een bijna 70 procent hogere winstbijdrage van 19,8 miljoen euro. Daarmee vertegenwoordigt de afdeling met een winstmarge van 18 procent meer dan de helft van de groepswinst van 36,1 miljoen euro.

Meteen dus een logische eerste vraag voor CEO Francis Van Eeckhout op de telefonische conferentie maandagochtend:

Hoe duurzaam is die 18 procent winstmarge, gelet op de grote onzekerheid in het land?

Van Eeckhout: 'Die marge is normaal voor een sterke groeiende pvc-markt als de Turkse. Ze is zelfs nog voor verbetering vatbaar. In het eerste halfjaar kromp de Turkse markt, al groeide Deceuninck wel omdat we marktaandeel wonnen. In een crisis grijpen de mensen terug naar sterke merken.'

'Kijk naar de groei die we er de voorbije jaren geboekt hebben (zie screenshot slide, red.). Die is niet weg. Wel kunnen we niet ontkennen dat de markt op korte termijn 'bumpy' zal evolueren en dat we die dagelijks moeten opvolgen.'

'Maar voor alle duidelijkheid: onze twijfel gaat over de verkoopvolumes, niet over de winstmarges. In België doen klanten al moeilijk als je je prijs met een paar procent verhoogt, in Turkije zijn prijsverhogingen doodgewoon.'

'Toch hebben we er vertrouwen in dat we een volumedaling van de Turkse markt kunnen compenseren door marktaandeel te blijven winnen en door de groei in de andere opkomende markten, ook al zijn die vergeleken met Turkije nog relatief klein We kunnen onze Turkse fabrieken ook meer als uitvoerhub inzetten.'

De meeste aandacht gaat naar Turkije, maar in de Verenigde Staten boekte u 5 procent volumegroei en een marge van 12 procent.

Van Eeckhout: 'En vergeet niet dat de dollar in de tweede jaarhelft eerder een rug- dan een kopwind zal zijn. In de Verenigde Staten groeien we dubbel zo snel als de markt. We zijn onder de onafhankelijke spelers op weg naar het marktleiderschap (nu is het Duitse Veka er nummer 1, red.).'

'Onderschat niet welke afstand we de voorbije jaren op de Amerikaanse markt hebben afgelegd. Twee jaar geleden stonden we er op positie zes. Gemiddeld hebben we er nu zo'n 20 procent marktaandeel. In het oosten is dat dankzij de fabriek in Monroe meer, in het westen minder. Maar in het westen zullen de investeringen van de jongste jaren in de fabriek in Nevada beginnen te renderen.'

Wat is er aan de hand in Duitsland? In Centraal-Europa - vooral Duitsland - zakte de winstbijdrage met vier vijfde en verschrompelde de winstmarge tot 1 procent.

Van Eeckhout: 'We zijn in de regio bezig met een opkuis van oude, weinig rendabele contracten. Dat weegt. Maar verwacht geen spectaculair herstel. Centraal-Europa is al jaren een pijnpunt. Dat is ook logisch. Als buitenlandse speler in een Duitse markt waar de belangrijkste zes concurrenten allemaal Duits zijn, ga je nooit wonderen verrichten.'

'Maar Duitsland is een markt waar je wel moét aanwezig zijn. Het is daar dat alle innovatie in de sector zich afspeelt en waar we onze belangrijkste rivalen in de gaten kunnen houden.'

In een moeilijk halfjaar haalt de groep een winstmarge van goed 10 procent. Wat beschouwt u als een 'normale' marge, 15 procent?