Deceuninck casht (beetje) op sprintende Turkse dochter

Bij de huidige beurskoers is dochter Ege Profil evenveel waard als de hele Deceuninck-groep.

De alerte aandeelhouder van Deceuninck is het best een beetje Turks machtig. Of heeft tenminste Google Translate in de buurt om de jongste mededeling van Ege Profil aan de beurs van Istanboel te ontcijferen.

De Turkse dochter van de producent van pvc-bouwprofielen laat beleggers weten dat Deceuninck 4 miljoen extra aandelen naar de beurs brengt. Doel: het percentage vrij verhandelbare aandelen opkrikken van een schamele 4 naar 10 procent. 'Zo kan het aandeel Ege Profil op de hoofdmarkt van de beurs van Istanboel blijven noteren', stipt ING-analist Stijn Demeester aan.

Het lijkt in alle opzichten een slimme zet van Deceuninck-CEO en -grootaandeelhouder Francis Van Eeckhout. Hij grijpt zo dankbaar een sterke koersstijging van Ege Profil aan om ongeveer 10 miljoen euro te cashen, altijd welgekomen in een pandemiejaar.

Degroof Petercam-analist Kris Kippers stipt aan dat de beurswaarde van de Turkse dochter omgekerend in euro nu ongeveer even groot als die van heel Deceuninck (zie grafiek). Terwijl Ege Profil sinds het begin van de pandemie in maart een sterk beursherstel boekte, blijft het aandeel Deceuninck op de Brusselse beurs kwakkelen.

Met andere woorden: een beetje cashen op de Turkse dochter kan een manier zijn om de lage beleggerswaardering voor de moeder subtiel in de kijker te zetten.

Turkije groeide de jongste jaren uit tot een belangrijke winstmotor voor Deceuninck. Die opmars ging door de tuimelende lokale munt en de lokale economische crisis zeker niet in een rechte lijn, maar Van Eeckhout laat geen gelegenheid onbenut om het belang van de Turkse markt te onderstrepen. 'Merken zijn heel belangrijk in Turkije. Mensen laat de beschermfolie van ons merk Winsa jaren aan hun ramen hangen omdat ze willen tonen dat ze kwaliteit kunnen kopen. Het is alsof ze met een BMW rijden', vertelde de CEO enkele jaren geleden aan De Tijd.