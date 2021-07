Deceuninck trekt spurt na sterke update

De fabrikant van pvc-bouwprofielen vertaalde de boomende bouw- en renovatiemarkt in 40 procent meer omzet over het eerste halfjaar.

Deceuninck schiet maandag op de Brusselse beurs tot 8 procent hoger. De fabrikant van pvc-bouwprofielen liet vrijdag weten dat het jaar gestart is zoals Mark Cavendish in de Tour zijn ritten eindigt: vlammend.

De omzet ging plus 40 procent in het eerste halfjaar door een combinatie van een boomende bouw- en renovatiemarkt en prijsverhogingen om de hogere grondstoffenfactuur door te rekenen. Dezelfde boomende renovatiemarkt die ook QfG-sterparticipatie Steico de stratosfeer injaagt .

In cijfers uitgedrukt: de verkopen gingen van 289 miljoen in de eerste helft van 2020 naar 404 miljoen in de eerste helft van 2021. De 'positieve waarschuwing' betekent waarschijnlijk ook dat analisten hun jaarprognose (nog) zullen moeten opkrikken.

KBC Securities, bijvoorbeeld ging tot nog toe uit van een jaaromzet van 699 miljoen. Maar die prognose zou dan betekenen dat de omzet in de tweede jaarhelft licht zou afnemen tegenover de 353 miljoen in de tweede helft van 2020.

Niet waarschijnlijk: 'Voor de tweede jaarhelft verwachten we dat dezelfde drijfveren onze activiteit verder zullen blijven ondersteunen', klinkt het in de korte toelichting van Deceuninck.

Deceuninck was al dé uitschieter bij de jaarcijfers over 2020. De maker van pvc-profielen was lang niet vooruit te branden op de beurs, maar imponeerde met een sterke winststijging en dito schuldenafbouw over het pandemiejaar. Tijdens de pandemie gaven de gezinnen een pak meer uit aan de renovatie van hun woningen, terwijl ook de nieuwbouw floreerde.