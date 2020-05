Degiro kan forse instroom nieuwe klanten niet aan

Particuliere beleggers die dachten te profiteren van de gedaalde aandelenmarkten zijn in veel gevallen bedrogen uitgekomen. De wachttijden bij de bekendste handelsplatforms zijn in Nederland flink opgelopen, omdat zij de instroom niet aan konden, meldt Het Financieele Dagblad.

Bij de grootste partij, Degiro, wachten ongeveer 30.000 mensen op het openen van een beleggingsrekening. De beurzen gingen door de coronacrisis vooral in maart hard onderuit en voor veel particulieren was dat hét moment om te beginnen met beleggen. Dat leidt vooral bij DeGiro tot lange wachtlijsten. Sinds het begin van dit jaar hebben zich bijna 160.000 nieuwe beleggers aangemeld.

Het aantal nieuwe klanten ging van 500 per dag opeens naar 5000 per dag.

Degiro ging tijdelijk op slot voor nieuwe klanten. ‘We moesten prioriteiten stellen’, zegt medestichter Gijs Nagel van DeGiro. ‘Het aantal nieuwe klanten ging van 500 per dag opeens naar 5000 per dag. De energie die we daarin moesten steken, ging ten koste van de kwaliteit van de service voor bestaande klanten.’ De wachttijd is opgelopen tot zo’n zes weken.