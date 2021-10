‘Dek je met aandelen in tegen inflatie’

Halverwege de heropeningscyclus blijven aandelen de eerste optie, al moeten beleggers rekening houden met minder rendement en veel volatiliteit, zegt Vincent Juvyns, marktenstrateeg van J.P.Morgan Asset Management.

Juvyns gaf zijn presentatie in de Parijse vestiging van de Amerikaanse vermogensbeheerder. Het was de eerste keer in anderhalf jaar dat zo’n fysieke bijeenkomst mogelijk was. ‘De vaccinatie laat ons toe weer te reizen en samen te komen. Dat dit kan, is een sterk signaal van het economisch herstel.’ In het noordelijk halfrond lijkt de coronapandemie inderdaad onder controle; in de groeimarkten daarentegen is de toestand veel complexer en loopt de normalisering achter.

De economische groei blijft intussen sterk, maar heeft wel een plafond bereikt, stipt Juvyns aan. Niettemin ziet hij de wereldeconomie volgend jaar met 4 tot 4,5 procent groeien, boven haar potentieel van 3 tot 3,5 procent. De ongeziene stimulus in de VS en het Europese herstelplan staan daar borg voor. ‘De supranationale steun in de Europese Unie is een positieve factor voor de komende maanden.’ Een factor die ook de consumptie zal stutten. Intussen zouden privé-investeringen de fakkel moeten overnemen.

Kopzorg

Juvyns is zeker niet de enige die de hoge inflatie als de voornaamste kopzorg van de financiële markten beschouwt. De klim van de consumptieprijzen is niet alleen het gevolg van de razend snelle opleving maar ook van de bottlenecks in de aanvoer en de productie. De loonkosten stijgen naar zijn mening minder snel: ‘Werknemers hebben het moeilijker om looneisen door te drukken doordat de macht van de vakbonden is afgenomen.’

De vraag die iedereen zich stelt is hoelang de hoge inflatie zal aanhouden. Volgens de JPMAM-strateeg zal de toestand vanaf het derde kwartaal van 2022 beginnen normaliseren. Een sleutelrol daarin zullen de centrale banken spelen die hun monetair beleid gaan verstrakken. In de groeimarkten is dat al gebeurd; onder de westerse centrale banken zal de Bank of England wellicht een van de eerste zijn die de rente gaat verhogen.

Wat betekent dat nu voor de markten? Juvyns ziet het rendement op obligaties toenemen. HIj geeft daarom de voorkeur aan kortlopend papier en gaat ‘long’ op het high yield-segment. Meer rendement valt er in zijn ogen te halen op de aandelenmarkten. ‘Aandelen zijn een relatief efficiënte manier om zich tegen inflatie in te dekken’, zegt hij. Een tovermiddel zijn ze evenwel niet gezien de hoge waarderingen, wat hun prestaties op lange termijn kan fnuiken. Op korte termijn zullen hoger dan gemiddelde bedrijfswinsten, inkoopprogramma’s en dividenden evenwel de aandelenkoersen stimuleren, denkt Juvyns. De aandelenmarkten ziet hij in 2022 en 2023 iets minder goed presteren dan in 2021, maar beter dan hun historisch gemiddelde.

‘Als u mij vraagt ‘moet ik vandaag verkopen?’ zou ik zeggen dat het beter is geld in aandelen te stoppen, omdat de rendementen er gevoelig hoger zijn dan voor obligaties.’ Al zullen die rendementen wel iets lager uitvallen.