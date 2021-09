Delivery Hero haalt vlotjes 1,25 miljard op

Het aandeel Delivery Hero is sinds het Frankfurtse debuut in 2017 vervijfvoudigd

Een maaltijdkoerier met 2 miljard op de bank haalt dik 1 miljard extra op. Omdat het kan.

Op de beurs van Frankfurt zakt Delivery Hero vrijdag een kleine 3 procent. Het is voor beleggers heel even schrikken van de stevige toekomstige verwatering: de maaltijdkoerier haalt namelijk met de vingers in de neus 1,25 miljard euro op via de uitgifte van converteerbare obligaties, schuldpapier dat in aandelen kan omgezet worden.

Precies omdat de obligaties de optie bieden later in het snelgroeiende bedrijf te stappen, namen beleggers vrede met een coupon van 1 procent op het vijfjarig en 2,125 procent op het achtjarig papier.

Delivery Hero is traditiegetrouw meesterlijk als het er op aankomt een hefboom te zetten op de stijgende beurskoers Giles Thorne Jefferies-analist

Delivery Hero trok midden 2017 tegen 25,5 euro per aandeel naar de beurs van Frankfurt. Sindsdien is het aandeel vervijfvoudigd, mede dankzij de turbo die de pandemie op het bedrijfsmodel heeft gezet. De continuë koersstijging liet het bedrijf toe om sinds de IPO op de beurs via de uitgifte van extra aandelen liefst 12 keer extra geld bij te tanken.

'Delivery Hero is traditiegetrouw meesterlijk als het er op aankomt een hefboom te zetten op de stijgende beurskoers', stipt Jefferies-analist Giles Thorne aan. Het geld was immers niet dringend nodig: per eind juni had de holding boven koeriers als Foodora (Scandinavië), Foodpanda (Oost-Azië), PedidosYa (Latijns-Amerika) en Talabat (Midden-Oosten) al 2 miljard euro op de bank staan.