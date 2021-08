Deltavariant beroert obligatiemarkt meer dan de beurs

De langetermijnrente is de jongste weken onverwacht en sterk teruggevallen. Zijn de obligatiemarkten meer bezorgd over de deltavariant van het coronavirus dan de beurzen?

Zowel in Europa als in de VS is de langetermijnrente sinds de lente flink gedaald. De Duitse en Belgische tienjaarsrentes brokkelden af naar het laagste peil sinds februari. Ze noteren donderdag op respectievelijk -0,52 en -0,18 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente viel terug naar 1,17 procent. Daarmee is het grootste deel van de sterke rentestijging van begin dit jaar ongedaan gemaakt.

Waarom daalt de langetermijnrente?

'De markten anticipeerden zes maanden geleden op een sterke, inflatoire groei. Die reflatietrade is helemaal omgeslagen', zegt Tom Simonts, econoom van KBC. 'De inflatievrees is sterk gedaald. De hoge inflatie is vooral te wijten aan eenmalige prijsstijgingen voor een beperkt aantal producten, zoals vliegtuigtickets. De obligatiemarkten geloven dat de centrale banken de toestand onder controle hebben en dat de inflatie laag blijft. Een renteverhoging van de centrale banken is niet voor morgen.'

Luc Aben, de hoofdeconoom van de private bank Van Lanschot, sluit zich daar bij aan. 'De centrale banken zijn zeer voorzichtig en niet gehaast om de stimulus af te bouwen, omdat ze geloven dat de hoge inflatie tijdelijk is. De Europese Centrale Bank (ECB) bekijkt zelfs hoe ze de obligatieaankopen nog kan rekken.' De ECB opende in juli met haar nieuwe strategie en communicatie de deur voor een nog langere periode van lage rente.

Veel waarnemers verwijzen ook naar de opflakkering van de pandemie. 'De deltavariant van het coronavirus verspreidt zich sneller dan verwacht', zegt Bob Maes, obligatiespecialist van de vermogensbeheerder Candriam. 'Er is ook bezorgdheid of de vaccinatiegraad voldoende hoog is om de economie volledig te heropenen.'

Aben merkt op dat de obligatiemarkten de reputatie hebben dat ze een afkoeling van de economie goed kunnen voorspellen. 'De economen werden wat voorzichtiger over de groeivooruitzichten in de VS.' Het Japanse beurshuis Nomura verlaagde deze week zijn groeiprognoses voor de Chinese economie, omdat Peking drastisch ingrijpt na een stijging van het aantal coronabesmettingen.

Zijn de aandelenmarkten niet bezorgd over de deltavariant?

Het valt op dat de beurzen zich weinig of niets aantrekken van het stijgend aantal coronabesmettingen. Zowel de Europese als de Amerikaanse beurzen noteren rond recordniveaus. De goede stemming op de aandelenmarkten is vooral te danken aan de beter dan verwachte bedrijfsresultaten die de jongste weken zijn gepubliceerd. De aandelenbeleggers vrezen voorlopig niet dat de deltavariant het economisch herstel zal doen ontsporen. Het aantal besmettingen stijgt weliswaar flink, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft relatief laag en in de VS en Europa wordt de heropening van de economie niet of nauwelijks teruggedraaid.

'De aandelenmarkten zijn optimistisch, omdat de bedrijven en de consumenten de crisis goed zijn doorgekomen', zegt Simonts. 'De winst van de Europese bedrijven steeg in het tweede kwartaal met meer dan 100 procent jaar op jaar. De marges zijn hoger dan verwacht. Het derde kwartaal wordt wel wat zwakker. Er zijn wat zorgen over het tekort aan chips en de hogere prijzen voor containervervoer.'

Aben merkt op dat de combinatie van goede bedrijfsresultaten, het geloof in het economisch herstel en de lage rente de beurzen ondersteunt. 'Aandelen zijn niet spotgoedkoop, maar we kunnen niet van bubbelniveaus spreken.'

De economen van Van Lanschot en KBC verwijzen ook naar TINA (there is no alternative). Er zijn geen alternatieven voor aandelen. Het rendement van obligaties is erg laag en vaak negatief. En cash brengt niets op.

Blijft de langetermijnrente zeer laag?

De specialisten zijn het erover eens dat de langetermijnrente zal opveren. 'De reële rente is enorm laag en de Fed blijft stappen zetten in de richting van een afbouw van de obligatieaankopen', zegt Maes. 'De sterkte van de aandelenmarkten sterkt ons in onze visie dat de langetermijnrente wellicht zal stijgen. We verwachten dat de Amerikaanse tienjaarsrente tegen het einde van dit jaar met zowat 50 basispunten stijgt. Omdat er een correlatie bestaat tussen de Europese en de Amerikaanse rente zal ook de Europese rente wat stijgen, maar minder dan de Amerikaanse.'

