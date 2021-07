Deltavariant duwt beurzen stevig lager

De angst voor oplopende coronabesmettingen doet beleggers de verkoopknop indrukken. Verzekeraars krijgen een extra tik door de overstromingen.

De deltavariant houdt stevig huis op de beurzen. Het gemiddelde Europese aandeel zakt rond 15.00 uur met 2,6 procent. Beleggers vrezen dat de deltavariant flink wat roet in het eten zal gooien van de economische heropeningsboom.

In verschillende delen van Azië, in Europa en in de VS is het aantal besmettingen weer stevig aan het oplopen door de meer besmettelijke variant van het coronavirus. Daardoor zagen verschillende landen zich alweer genoodzaakt om de coronamaatregelen - die op veel plekken net waren versoepeld dankzij de onder stoom gekomen vaccinatiecampagnes - te verstrengen.

Banken

De stevigste klappen vallen bij de banken: het gemiddelde Europese bankaandeel zakt met 3,1 procent. Het Franse BNP Paribas daalt zelfs 3,6 procent, de Britse bankgroep Lloyds verliest 3,8 procent en het Nederlandse ABN Amro valt 3,3 procent terug.

Als de deltavariant een nieuwe golf aan coronamaatregelen met zich meebrengt, zal dat zijn weerslag hebben op de economie en daarmee op het aantal wanbetalingen. Dat drukt uiteindelijk op de resultatenrekeningen van banken, waardoor beleggers deze aandelen nu in de verkoop doen.

Verzekeraars

Ook de verzekeraars krijgen ervan langs. Dat heeft niet enkel te maken met de corona-angst, maar vooral met de recente overstromingen die een golf aan schadeclaims met zich meebrengen. Daardoor staat Ageas van alle Bel20-leden het op één na (alleen Melexis verliest meer) zwaarst in het rood met een verlies van 4 procent. Ook KBC (naast bank ook een verzekeraar) zakt 2,9 procent. In Europa verliezen Allianz en Munich Re respectievelijk 2,3 en 3,9 procent.

Dat de schade als gevolg van de overstromingen enorm is, wordt al duidelijk als enkel naar België gekeken wordt. De Belgische verzekeraars moeten voor minstens 150 miljoen euro uitkeren. De totale schade zal dat bedrag ruim overtreffen en kan in de honderden miljoenen lopen, signaleert de Belgische beroepsvereniging van verzekeraars Assuralia.

Chipaandelen

Een andere opvallende groep die in de lappenmand ligt is de chipsector. Chipmachinebouwers ASML en ASMI zakken respectievelijk 3,5 en 4,8 procent. Bij de chipbakkers zien we de Bel20'er Melexis zakken met 4,1 procent, waarmee het de grootste daler is in de Brusselse graadmeter.