Deltavariant zet Moderna op record

Het biotechbedrijf heeft een beursticker die samenvalt met het hipste vierletterwoord in farma - mRNA - en is sinds eind 2018 vertienvoudigd.

Geen hipper letterwoord in de wereldwijde farma dezer dagen dan 'mRNA', de technologie die behalve een gamechangervaccin voor de pandemie ook beloftevol nieuw onderzoek rond kanker oplevert.

En laat MRNA nu ook de ticker zijn van Moderna , een van de specialisten in de beloftevolle technologie. Het elf jaar jonge biotechbedrijf steeg op Nasdaq dinsdagavond naar 234 dollar, een record (zie grafiek onderaan). Sinds de beursintroductie eind 2018 is het aandeel vertienvoudigd.

Moderna spint garen bij de beleggersonrust over de deltavariant van het coronavirus. Die zou besmettelijker zijn en wordt zo een ongewenste gast op het 'bevrijdingsfeest', dat de zomer in het westelijk halfrond moet worden. De job voor overheden is om zo snel mogelijk een zo groot mogelijk deel van de bevolking te 'prikken', om zo de nieuwe variant de pas af te snijden.

Beleggers waarderen Moderna op 94 miljard dollar (79 miljard euro). Om een idee te geven: het bedrijf is op de beurs bijna even groot als een 'klassieke' farmareus als Glaxo, die beleggers in Londen op omgerekend 83 miljard euro inschatten.