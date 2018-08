‘Democratische president in VS mikt op lage rente'

De zeven gouverneurs van de Fed vormen samen de meerderheid van de twaalf stemgerechtigde bestuurders. Aangezien ze worden voorgedragen door de president, heeft die in principe een grote invloed op het beleid. De Senaat moet de benoeming wel goedkeuren. De andere bestuurders, van wie er vijf in een beurtrol stemrecht hebben, worden benoemd door de twaalf regionale afdelingen van de Fed.

Bij de vijf regionale bestuurders zijn er veel meer haviken, ongeacht of ze zijn benoemd tijdens het mandaat van een Democratische of Republikeinse president. De regionale afdelingen van Cleveland, Dallas, New York en St. Louis benoemen doorgaans haviken. Atlanta en Kansas City hebben een voorkeur voor swingers en Philadelphia en San Francisco verkiezen doorgaans duiven. De ene regio is conservatiever dan de andere en de invloed van de commerciële banken verschilt.