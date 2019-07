Detlef Thielgen, de CFO van 500 miljoen

Hoeveel is een financieel directeur als man achter de schermen waard? Véél geld, in het geval van UCB.

CFO's, het is een ondergewaardeerd volk. Felipe Dutra levert al jaren bij AB InBev in de schaduw van CEO Carlos Brito titanenwerk om de schuldenberg van de biergigant onder controle te houden, door die schulden tot de verre toekomst (wat dacht u van 2058 ?) door te schuiven en via de ' moeder aller herfinancieringen ' de aflossingen netjes over decennia te spreiden.

In de marge van het an sich sterke halfjaarrapport meldt de biofarmaciegroep nu de exit van CFO. En dat is even schrikken. 'De financiële resultaten worden wat overschaduwd door de onverwachte exit van de zeer gerespecteerde CFO in 2020', stelt analist Peter Welford bij beurshuis Jefferies.