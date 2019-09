Dexia probeert aandeel van de beurs te schrappen

Hoe de restbank precies van de beurs hoopt te raken, is niet meteen duidelijk. Maar een verrassing is de stap niet. Sinds de Belgische en Franse overheden in 2012 de restbank ter hulp snelden met een broodnodige kapitaalinjectie, controleren Brussel en Parijs 99,5 van het kapitaal. Nauwelijks een half procent van het kapitaal noteert op de beurs.

Die beursgenoteerde aandelen zijn naar boven afgerond waardeloos, iets wat de CEO zelf recent nog benadrukte. De kerntaak van de restbank is namelijk de erfenis van de Dexia-hybris met zo weinig mogelijk verliezen voor de Belgisch en Franse belastingbetaler afwikkelen, voor de aandeelhouder valt er niks meer te rapen. Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat er op het eind van de rit iets te verdelen valt, vloeit die meevaller integraal naar de twee controlerende overheden. Een gegeven dat Dexia in het persbericht over de voorgestelde delisting benadrukt (zie screenshot).