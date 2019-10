Dexia sluipt op 28 november van de beurs weg

Na 23 jaar en 99,99 procent onder de piek van 2007 verdwijnt wat ooit een volksaandeel was met de stille trom.

Er staat nu ook een vervaldatum op het aandeel Dexia : 28 november wordt normaal gezien de laatste handelsdag. Dat bleek woensdag op de allerlaatste aandeelhoudersvergadering als 'publiek' bedrijf. Het belangrijkste agendapunt was de schrapping van de beurs, zoals de restbank vorige maand in de marge van de halfjaarcijfers had aangekondigd.