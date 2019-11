Dienstensector lijkt niet immuun voor recessievirus

De PMI voor de Europese industrie was nog redelijk goed, die steeg in november van 45,9 naar 46,6. Economen rekenden op een cijfer van 46,4. Ook het Duitse industriegetal was beter dan verwacht. Deze steeg van 42,1 naar 43,8, terwijl economen maar rekening hielden met een toename tot 42,8. Er was nog wel sprake van een krimp in de industriƫle activiteit, want een index van onder de 50 punten duidt op een krimp.