Dierickx Leys neemt beurshuis Van Goolen over

De derde overname van een beursvennootschap sinds begin dit jaar wijst op een versnelde consolidatie van de sector.

De private bank Dierickx Leys neemt de beursvennootschap Van Goolen & Co over. De overname is op 9 juli goedgekeurd door de Nationale Bank, deelt Dierickx Leys mee in een persbericht.

De belangrijkste reden van de overname is de digitalisering Patricia Cappaert Zaakvoerder beursvennootschap Van Goolen

'De belangrijkste reden waarom we een overnemer hebben gezocht is de digitalisering', zegt Patricia Cappaert', zaakvoerder van de Antwerpse beursvennootschap Van Goolen. 'We zijn een beursvennootschap met twee vennoten en geen personeel. We zijn daarmee de kleinste van België. Investeringen in digitalisering zijn voor ons financieel onmogelijk, het kostenplaatje is veel te hoog. Bovendien is mijn collega pensioengerechtigd en mag je een beursvennootschap niet alleen runnen.'

Cappaert zegt dat ze na het aftasten van de markt bewust voor Dierickx Leys heeft gekozen. 'We waren geen onbekenden voor elkaar, er was al een vorm van samenwerking. Ik ga samen met de klanten de overstap maken. Onze klanten kunnen op mij een beroep blijven doen, alsook op de vertrouwde diensten. Daarnaast zullen ze voortaan kunnen intekenen op een ruimer aanbod van producten en diensten.'

100 jaar oud

Van Goolen werd in 1920 opgericht, dus honderd jaar geleden. Beleggingen in aandelen en obligaties vormen van oudsher de hoofdactiviteit. De beursvennootschap telt zowat 200 klanten. 'Wij geven gratis advies en die mogelijkheid blijft bestaan', zegt Cappaert.

Herman Hendrickx, CEO van Dierickx Leys, zegt dat Van Goolen & Co in Dierickx Leys wordt geïntegreerd. 'Het gaat om een overname van het handelsfonds, we nemen alle assets over.'

Na de overname zijn er nog maar drie Vlaamse beursvennootschappen.