Dieter Haerens gaat Belgische tak BinckBank leiden

Haerens, de vroegere operationeel directeur van De Tijd-uitgever Mediafin, is sinds december vorig jaar aan de slag bij BinckBank in België, maar werkte voordien ook al als externe consultant voor de Nederlandse online broker. Momenteel leidt hij de divisie 'Laten Beleggen'. In die functie werkte hij mee aan de groei van de vermogensbeheeractiviteiten van BinckBank in België.