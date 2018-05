Dieter Haerens verlaat beleggersdashboard Harmoney

Co-oprichter Dieter Haerens heeft de Gentse fintech-startup Harmoney verlaten. Thomas Van Maele wordt de enige CEO.

Eind 2016 hielden Dieter Haerens (de vroegere operationeel directeur van De Tijd-uitgever Mediafin), Thomas Van Maele (ex-Econopolis) en Wouter Haerick (iMinds) Harmoney boven de doopvont met een startkapitaal van 100.000 euro. De startup wil kleine beleggers verlossen van een vervelende papierwinkel en financiële instellingen tijd besparen.

Harmoney ontwikkelde een internetplatform, een soort dashboard, waar u als klant een volledig overzicht krijgt van uw financiële situatie en doelstellingen voor de toekomst. Daarna bepaalt u zelf welke informatie u wil delen met de financiële instelling. Op basis van die gegevens bepaalt die dan welk risicoprofiel u heeft. Het systeem verlost de kleine belegger van de vragenlijsten die hij of zij moet invullen bij elke bank waar ie klant is, als gevolg van de beleggersrichtlijn MIFiD.

We hebben met Dieter een mooi traject gelopen. Thomas Van Maele CEO Harmoney

Haerens maakte zijn vertrek wereldkundig via Linkedin. Hij vertrekt om persoonlijke redenen. Thomas Van Maele is nu de enige CEO. De derde co-oprichter, Wouter Haerick, is CTO (chief technology officer).

Van Maele: ‘We hebben met Dieter een mooi traject gelopen. We hebben vandaag meer dan 50 klanten, waaronder ook veel verzekeringsmakelaars. We volgen hen ook naar het buitenland. Harmoney telt vandaag 11 medewerkers, vooral mensen met een technische achtergrond maar ook met ervaring in financiële technologie.’

Midden vorig jaar haalde Harmoney nog 1 miljoen euro op van een groep Belgische techondernemers waaronder Urbain Vandeurzen (ex-Gimv), Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere (Showpad) en Jeroen Lemaire (In The Pocket).