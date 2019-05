Dijkverhoging rondom Nederlandse bedrijven

De Nederlandse regering wil nieuwe maatregelen nemen om Nederlandse bedrijven te beschermen.

De Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, wil Nederlandse multinationals beter beschermen tegen activistische aandeelhouders. Het Financieele Dagblad viste een tot vandaag onopgemerkt wetsvoorstel op van de minister. In dit voorstel zegt Hoekstra dat de grens waarop aandeelhouders hun belang moeten melden van 3 naar 2 procent moet.

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de meldingsplicht in Nederland met 3 procent al streng. 'Het standaard-EU-regime heeft 5 procent als laagste drempel. Hier zou nu nog een drempel bij komen', zegt de AFM tegen het FD. Op dit moment hebben enkel Tsjechië (1 procent) en Portugal (2 procent) een grens die lager is dan 3 procent.

Extra werk

Volgens de Nederlandse beleggingsanalist Nico Inberg zal de toezichthouder een flinke lading extra werk krijgen door de dijkverhoging. 'Nu heeft de AFM het er al druk mee. Zo heb je bijvoorbeeld het Noorse staatsfonds dat van alles inkoopt en daardoor vaak door de grens van de 3 procent gaat. Als je de grens nog een procentpunt omlaag brengt zal dat nog veel erger worden. Bij de verlaging van 5 naar 3 procent nam de werkdruk ook veel meer toe dan eerst verwacht. Het is dan ook logisch dat de AFM hier niet om staat te juichen.'

Inberg zegt daarnaast dat het ook niet duidelijk is of beleggers hier nu per se blij mee moeten zijn. Hij verwijst hierbij naar het door PostNL afgeslagen Bpost-bod. 'De koers van PostNL noteert op dit moment zo'n 70 procent onder het bod van 5,75 euro. Achteraf was het voor de aandeelhouders dus beter geweest als het bod was geaccepteerd.'

Hypocriet