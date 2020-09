Dimon: 'Mensen moeten weer naar hun werk gaan'

Jamie Dimon, de CEO van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan, waarschuwt voor de gevolgen van thuiswerk.

Dimon zegt dat het tijd is voor werknemers om weer naar kantoor te gaan. Volgens hem veroorzaakt het massale thuiswerken economische en maatschappelijke schade. Dat zei de topman van JPMorgan in een virtueel discussiepanel in Singapore.

Je kunt meer doden veroorzaken door depressies en overdosissen. Jamie Dimon CEO van JPMorgan

'Weer naar het werk gaan is iets goeds', zei de CEO. 'Het is logisch de economie voorzichtig te heropenen. We moeten kijken of we de economische groeimotor weer aan de praat krijgen voor eenieders bestwil.' Dimon stelt dat de zakenbank heeft opgemerkt dat thuiswerken leidt tot een lagere arbeidsproductiviteit. Verder kan werk op afstand volgens hem geen substituut zijn voor interpersoonlijk contact.

Maar Dimon is niet alleen bezorgd om economische redenen. Volgens hem kan het thuiszetten van mensen ook maatschappelijke schade veroorzaken. 'Als we niet erg voorzichtig zijn, kan je meer doden krijgen door depressies en overdosissen.'